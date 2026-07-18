구혜선 맞아? "8kg 쪘다" 확 달라진 얼굴..."벌크업 원정기" 솔직 고백

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 구혜선이 히말라야 등반 후 예상 밖의 '8kg 벌크업' 사연을 공개해 화제를 모으고 있다.

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구혜선은 18일 "히말라야 8kg 벌크업 원정기"라는 짧은 문구와 함께 영상을 공개했다.

공개된 영상은 해발 4300m 고지에서 직접 촬영한 것으로, 구혜선은 "해발 4300에서 찍은 영상이에요. 오늘 밤 9시 40분 <김주하의 데이앤나잇>에서 만나요"라고 덧붙이며 방송 출연을 예고했다.

이날 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서는 구혜선의 히말라야 원정기가 공개된다. 최근 히말라야 등반에 성공한 그는 "4300m 고지가 목표였고, 저는 목표를 이뤘다"며 "하루에 16시간씩 걷는 강행군을 이어갔다"고 밝혀 놀라움을 안긴다.

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특히 가장 눈길을 끄는 것은 등반 이후의 몸 상태다. 일반적으로 고산지대 장기 체류와 강도 높은 트레킹을 마치면 체중이 감소할 것이라는 예상과 달리, 구혜선은 귀국 후 병원에서 뜻밖의 결과를 확인했다고 털어놨다. 무려 체중이 8kg 증가했다는 것.

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구혜선은 그 이유에 대해 "안 먹으면 도저히 못 간다"며 당시 상황을 솔직하게 설명했다.

그는 "히말라야에서 너무 힘든 시간을 보내다 보니 '이 정도 고생했으니 나에게 보상을 주자'는 생각이 들었다"며 "거기 있는 밥은 정말 다 먹었다"고 말했다.

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이어 "말한테 주는 밥, 쿠키와 각설탕까지 다 뺏어 먹었다"고 고백해 출연진을 폭소하게 만들었다. 극한의 환경 속에서 생존을 위해 식단 조절은 사실상 불가능했고, 에너지를 보충하기 위해 눈앞에 있는 음식을 가리지 않고 먹을 수밖에 없었다는 후문이다.

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극한의 고산 환경에서는 산소가 부족해 체력 소모가 극심해지고, 장시간 트레킹이 이어질 경우 평소보다 훨씬 많은 열량을 필요로 하는 것으로 알려져 있다. 구혜선 역시 하루 16시간에 달하는 강행군을 버티기 위해 충분한 음식 섭취가 필수였다고 전했다.

한편 구혜선은 배우를 넘어 다양한 분야에서 도전을 이어가고 있다. 그는 지난 2011년 성균관대학교 영상학과에 입학해 학업을 이어왔으며, 이후 한국과학기술원(KAIST) 문술미래전략대학원에서 과학저널리즘을 전공해 공학석사 학위를 취득했다.

연기와 영화 연출, 미술, 음악 등 다방면에서 활동해온 구혜선은 학문 분야에서도 꾸준히 스펙트럼을 넓혀왔다. 이번에는 히말라야 등반이라는 새로운 도전까지 성공하며 또 한 번 화제를 모으고 있다.

구혜선의 히말라야 원정기와 '8kg 벌크업'의 전말은 18일 오후 9시 40분 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇'에서 확인할 수 있다.

shyun@sportschosun.com