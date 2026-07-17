"지도자 문제 → 팬들께 심려끼쳐 죄송" 여자배구 정관장 공식사과…후속 조치 약속 [공식입장]

사진=정관장 공식 SNS

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[스포츠조선 김영록 기자] 여자배구 정관장 레드스파크스가 최근 불거진 논란에 대해 공식 사과했다.

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정관장은 17일 구단 공식 SNS에 '팬 여러분께 진심으로 사과드립니다'라는 공식 입장을 전했다.

정관장은 "최근 보도된 지도자 관련 사안으로 팬 여러분께 큰 심려를 끼친 점, 깊이 사과드린다"고 했다.

이어 "구단은 올해 5월 해당 사안을 인지한 즉시 관련 구성원 보호를 위한 분리 조치를 실시하고, 스포츠윤리센터에 신고하는 등 필요한 조치를 취했다. 현재는 진행 중인 스포츠윤리센터 조사에 성실히 협조하고 있다"고 밝혔다.

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이어 "구단은 조사 결과에 따라 관련 규정과 절차에 의거하여 필요한 후속 조치를 이행할 것"이라며 "선수단 보호를 최우선으로 하며, 예방 교육과 관리 체계를 더욱 강화하겠다"고 약속했다.

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또 정관장은 "팬 여러분께 다시 한 번 깊이 사과드리며, 더욱 신뢰받는 구단이 되도록 책임을 다할 것"이라고 거듭 강조했다.

최근 정관장의 한 선수가 '선수단 회식 중 A코치로부터 부적절한 행위를 당했다'며 스포츠윤리센터에 신고했다. 문제의 사건은 지난 1월 올스타 휴식기 때 발생한 것. 피해 선수는 회식 과정에서 A코치의 부적절한 행위에 성적 수치심을 느꼈다고 주장하고 있다.

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이 사실이 뒤늦게 알려지면서 논란이 된 바 있다. 현재 해당 코치는 사직했고, 사령탑 역시 선수단과 분리조치가 이뤄진 상황이다.

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김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com