'마이큐♥' 김나영, 파리 폭염 속 결국 벗어버린 밀착 원피스...파리지앵 다 됐네

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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김나영이 프랑스 파리에서 두 아들과 함께 여유로운 가족 여행을 즐기고 있는 근황을 공개하며 시선을 사로잡았다.

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지난 17일 가수 겸 화가 마이큐는 자신의 SNS를 통해 프랑스 파리에서 촬영한 사진을 공개했다.

사진에는 김나영과 두 아들이 함께 파리 곳곳을 여행하며 편안한 일상을 보내는 모습이 담겼다.

최근 프랑스 파리는 기록적인 폭염이 이어지고 있는 가운데, 김나영은 무더운 날씨 속에서도 여유롭게 여행을 즐기는 모습을 보여 눈길을 끌었다.

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앞서 몸매가 드러나는 밀착 원피스 스타일링으로 화제를 모았던 김나영은 이날에는 넉넉한 티셔츠와 팬츠를 매치한 캐주얼한 차림으로 한층 편안한 여행 패션을 선보였다.

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화려한 스타일보다는 활동성을 고려한 자연스러운 룩이었지만, 특유의 늘씬한 몸매는 여전히 시선을 집중시켰다.

김나영은 평소 꾸준한 운동과 자기 관리로 건강한 라이프스타일을 유지하는 것으로도 잘 알려져 있다. 키 170cm에 약 50kg 안팎의 늘씬한 체형을 유지하며 패션 아이콘다운 스타일링을 선보여 많은 여성들의 워너비 스타로 꼽히고 있다.

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무엇보다 이번 여행에서는 두 아들과 함께 파리의 거리와 명소를 둘러보며 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겨 훈훈함을 더했다. 아름다운 도시 풍경 속에서 가족과 함께 웃고 즐기는 모습은 보는 이들에게도 힐링을 선사했다.

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한편 김나영은 2019년 전 남편과 이혼한 뒤 두 아들을 홀로 양육하고 있으며, 이후 가수 겸 화가 마이큐와 공개 열애를 이어오며 많은 응원을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com