[오피셜] 월드컵 초대형 논란, '성매매 파티 논란→체포' 주심 결승전 맡는다..."인생 최대 실수"

사진=FIFA

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[스포츠조선 김대식 기자]월드컵 결승전을 책임질 주심 선정이 논란이다.

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국제축구연맹(FIFA)은 오는 20일(이하 한국시각) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열리는 스페인과 아르헨티나의 2026년 북중미월드컵 결승전 주심으로 슬로베니아 출신 슬라브코 빈치치를 임명했다고 발표했다. 빈치치는 이번 임명으로 슬로베니아 출신 최초로, 역대 23번째로 월드컵 결승전 주심을 맡는 인물이 됐다.

빈치치는 같은 슬로베니아 출신인 토마시 클란치니크, 안드라시 코바치치(이와 함께 심판진을 꾸리며, 대기심은 요르단의 아드함 마카드메가 맡는다. 이번 결승전은 빈치치의 이번 대회 네 번째 경기로, 그는 브라질-모로코, 요르단-알제리 조별리그와 16강 멕시코-에콰도르전을 관장한 바 있다.

그러나 그의 결승전 주심 임명 소식이 전해지면서 2020년 5월 벌어졌던 이른바 '성매매 파티' 체포 전력도 재조명되고 있다. 영국 데일리 메일의 17일 보도에 따르면, 당시 빈치치는 보스니아 헤르체고비나 비옐리나에서 열린 파티 현장에서 마약·성매매 단속반에 의해 체포됐다가 참고인 조사를 받은 뒤 풀려났다. 그는 성매매 조직의 총책으로 지목된 티야나 맥시모비치와 함께 체포됐으며, 맥시모비치는 이듬해 국제 성매매 알선 혐의를 전면 인정해 징역 1년형이 구형됐다.

AP연합뉴스

당시 현장에서는 여성 9명과 남성 26명이 경찰에 연행됐고, 코카인 4봉지와 권총 10정, 방탄조끼 3벌, 현금 약 1만 1500달러가 압수된 것으로 전해졌다.

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당시 빈치치는 슬로베니아 매체 '베체르'와의 인터뷰에서 "그 목장에는 정말 우연히 가게 된 것"이라며 "개인 사업체를 운영 중이고, 비즈니스 미팅 차 보스니아 헤르체고비나를 방문하고 있었다"고 해명했다고 밝혔다. 이어 "그저 점심 식사 초대를 수락한 것뿐인데, 그것이 내 인생 최대의 실수가 됐다. 깊이 후회한다"며 "일행과 테이블에 앉아 있었는데 갑자기 경찰이 들이닥쳤다"고 덧붙였다고 전했다. 그는 또 "체포된 조직은 나와도, 내 사업 파트너들과도 아무런 관련이 없다"며 "참고인 조사 뒤 그들을 전혀 모른다는 사실이 밝혀지면서 곧바로 풀려날 수 있었다"고 강조했다.

AFP연합뉴스

당시 슬로베니아축구심판협회장 블라도 사인은 "우리가 공식·비공식 경로와 빈치치 본인으로부터 확인한 바로는 그는 어떤 혐의도 받고 있지 않다. 기소된 바도 없다"며 그를 두둔했다.

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한편 빈치치는 2022년 카타르월드컵 조별리그에서 아르헨티나가 사우디아라비아에 충격패를 당한 경기의 주심을 맡은 바 있으며, 2024년 유럽챔피언스리그 결승전(보루시아 도르트문트 대 레알 마드리드) 등 유럽 빅매치 경험이 풍부하다. 이번 대회 내내 편파 판정 논란이 제기된 가운데, 리오넬 메시가 이끄는 아르헨티나는 스페인과의 결승전에서 대회 2연패에 도전한다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com