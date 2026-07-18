'의사 남편♥' 박은영, 얼굴 확 달라졌네...'신혼'에 활짝 핀 미소 "여름향기"

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[스포츠조선 김수현기자] '중식 여신' 박은영 셰프가 결혼 후 한층 밝아진 근황과 행복한 일상을 공개해 관심을 모으고 있다.

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박은영은 지난 17일 자신의 SNS를 통해 "여름향기 솔솔"이라는 글과 함께 근황을 담은 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 박은영은 여유로운 분위기 속에서 일상을 즐기는 모습으로, 결혼 후 더욱 편안하고 밝아진 모습이 눈길을 끌었다.

요리라는 공통 관심사를 바탕으로 한 만남부터 신혼여행, 신혼집에서 보내는 평범하지만 특별한 하루까지, 결혼 후 달라진 일상이 많은 이들의 관심을 받고 있다.

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결혼 이후 공개되는 박은영의 모습에는 이전보다 한층 여유로운 분위기가 묻어난다.

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박은영은 지난 2024년 넷플릭스 시리즈 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁'에 출연하며 대중에게 이름을 알렸다. 뛰어난 중식 실력과 섬세한 요리 감각으로 주목받으며 '중식 여신'이라는 수식어를 얻었고, 이후 방송과 다양한 활동을 통해 활약을 이어가고 있다.

특히 프로그램 출연 당시 보여준 강렬한 존재감과 전문적인 요리 실력은 많은 시청자들의 호평을 받았으며, 셰프를 넘어 하나의 콘텐츠를 이끄는 인물로 자리매김했다.

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shyun@sportschosun.com