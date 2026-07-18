[오피셜] "이제 끝났다" 월드컵 탈락에 충격 국대 은퇴...'눈물 펑펑' 네이마르 현역 은퇴 없다, 산투스 복귀

사진캡쳐=repubilc

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[스포츠조선 김대식 기자] 슈퍼스타 네이마르는 축구화를 벗지 않기로 결정했다.

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브라질은 지난 6일(이하 한국시각) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 2026년 북중미월드컵 16강전에서

노르웨이에 1대2로 패하며 짐을 쌌다. 엘링 홀란에게 후반 34분과 45분 연속 실점하며 무너졌고, 후반 추가시간 네이마르가 페널티킥으로 한 골을 만회했지만 역전에는 실패했다.

이번 월드컵은 네이마르에게 유독 힘겨운 여정이었다. 잦은 부상과 재활을 반복하며 어렵게 본선 무대를 밟았던 만큼, 16강 탈락이라는 결과는 더욱 충격적으로 다가왔다. 펑펑 눈물을 흘린 네이마르는 국가대표팀 은퇴를 곧바로 선언했다. 경기 종료 후 그는 "정말 노력했다. 이제 끝났다"며 "여기서 시작해서 여기서 끝났다"고 했다.

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4번의 월드컵에서 모두 고배를 마시자 네이마르를 국가대표 은퇴를 넘어서 선수 생활 은퇴마저 고려 중인 것으로 알려졌다. 영국 '미러'는 9일 네이마르가 완전 은퇴를 고려하고 있으며, 친정팀 산투스와의 계약 기간을 다 채우지 않을 가능성도 있다고 브라질 현지 보도를 인용해 전했다.

AFP연합뉴스

그러자 아버지가 아들의 은퇴 고민을 뜯어말렸다. 네이마르 아버지는 개인 SNS를 통해 "앞으로를 바라봐도 나는 여전히 확신한다. 최고의 순간은 나이나 상황에 달려 있는 것이 아니다. 아버지로서 한 가지 부탁하고 싶다. 아들아, 계속 축구를 해라"고 부탁했다.

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이어 "발밑에 공이 있을 때의 기쁨을 다시 찾아라. 그라운드에서 다시 웃어라. 지금 너는 건강하다. 하나님께서는 네가 평생 사랑해 온 일을 다시 할 수 있는 또 한 번의 기회를 주셨다. 축구를 즐겨라. 결정, 비판, 기대, 그리고 인생이 안겨주는 좌절의 무게를 어깨에 짊어지고 살지 마라"며 아들이 축구를 즐기면서 커리어를 마무리할 수 있길 바랐다.

사진=산투스

결국 네이마르는 아버지의 조언을 따르기로 했다. 완전 은퇴 대신 친정팀 산투스에서 선수 생활을 이어가는 쪽을 택한 것이다. 산투스는 18일 공식 채널을 통해 네이마르가 훈련장에 복귀해 훈련에 매진하고 있는 영상과 사진을 올렸다. 네이마르의 표정은 여전히 어두웠지만 선수로서의 의지는 이어갔다. 네이마르는 현재 산투스와 2026시즌까지 계약이 남아 있는 상태로, 국가대표 은퇴는 확정됐지만 클럽 무대에서의 현역 생활은 당분간 더 지켜볼 수 있게 됐다.