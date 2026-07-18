장윤정♥도경완 초6 子 연우, 망설임 없는 고백…"이상형은 엄마"

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[스포츠조선 이지현 기자] 장윤정과 도경완이 자녀 연우, 하영과 함께 사춘기와 첫사랑에 대한 솔직한 이야기를 나누며 현실 가족의 유쾌한 일상을 공개했다.

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18일 유튜브 채널 '도장TV'에는 장윤정과 도경완 가족이 복날을 맞아 식사를 하며 초등학교 6학년인 연우와 사춘기, 이성 친구, 연애 등을 주제로 자연스럽게 대화를 이어갔다.

영상에서 연우는 학교에서 썸을 타거나 사귀는 친구들이 꽤 있다며 "소문으로만 들으면 열 쌍 정도는 되는 것 같다"고 말했다. 특히 한 커플은 100일이 훌쩍 넘도록 교제 중이라고 설명했고, 도경완은 "장수 커플이네"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

장윤정이 "이상형이 어떤 사람이냐"고 묻자 연우는 망설임 없이 "엄마 같은 사람"이라고 답했다.

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연우는 "엄마랑 친구 같고, 엄마처럼 생긴 사람이 없다. 성격도 엄마 같은 사람이 없다"고 이유를 설명했고, 장윤정은 흐뭇한 미소를 감추지 못했다.

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또 장윤정은 "곧 누군가가 고백을 할 수도 있다"며 "마음에 없는 친구가 고백하면 어떻게 거절할 거냐"고 질문했다. 연우는 "일단 당황할 것 같다. 생각을 좀 해보겠다고 할 것"이라고 답해 현실적인 반응을 보였다.

남매의 우애가 드러나는 장면도 있었다.

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장윤정이 "하영이가 좋아하는 사람이 생기면 어떨 것 같냐"고 묻자 연우는 "친구가 하영이를 좋아하면 하영이의 안 좋은 점을 다 말할 것"이라며 "회방을 놓겠다"고 장난스럽게 답했다.

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그러면서도 "하영이가 고백했다가 차여서 울면 부모님과 함께 연애 상담을 해주고 다시 고백하도록 도와주겠다"고 말해 든든한 오빠의 면모를 드러냈다.

반대로 하영은 "오빠에게 여자친구가 생겨 나랑 안 놀아주면 어떻게 할 거냐"는 질문에 "오빠를 깨물 것"이라고 답해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 "여자친구는 안 깨물고 오빠만 깨물겠다"고 덧붙이며 귀여운 질투심을 드러냈다.

olzllovely@sportschosun.com