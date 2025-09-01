꿈나무 골퍼 위한 파격 지원, 명품대회 자리매김 'KLPGA-삼천리 투게…

스포츠조선

[스포츠조선 정현석 기자]꿈나무 골퍼 발굴에 진심인 삼천리가 한국여자프로골프협회(KLPGA)와 공동 주최로 1일 부터 5일까지 전북 군산컨트리클럽에서 제9회 'KLPGA-삼천리 투게더 꿈나무대회'를 연다.

이번 대회에는 중등부 80명, 고등부 176명 등 전국의 골프 유망주 256명이 참가한다. 1일과 2일 양일간 예선을 치른 뒤, 상위 128명이 3일부터 5일까지 본선에서 기량을 겨루며 치열한 경쟁을 펼칠 예정이다.

'KLPGA-삼천리 투게더 꿈나무대회'는 풍성한 지원과 파격적인 특전으로 꿈나무와 학부모 모두에게 사랑받는 대회로 자리매김했다. 고등부 1~3위 입상 선수에게는 KLPGA 준회원 실기 테스트 면제, 중·고등부 통합 1~3위 입상자에게는 KLPGA 정규투어 및 드림투어 출전 추천 자격이 주어진다. 또한 대회 기간 동안 선수 전원에게 그린피, 캐디피, 카트비 전액 지원과 함께 양질의 식사가 제공돼 선수와 학부모가 경기에만 집중할 수 있도록 배려한다.

또한 경기에 재미를 더하고 가족 모두가 즐길 수 있는 다양한 이벤트도 마련되는 등 단순한 경쟁을 넘어 골프 축제의 장으로 자리하고 있다. 이러한 차별화된 운영으로 'KLPGA-삼천리 투게더 꿈나무대회'는 명실상부한 주니어 골프의 명품 대회로 평가받고 있다.

2015년 첫 개최 이후 지난 10년 동안 지속 개최된 본 대회는 다수의 스타 플레이어를 배출하며 차세대 골프 유망주들의 등용문으로 자리매김했다. 김재희(2016년 중등부 우승), 김민주(2017년 중등부 우승), 조아연(2017년 고등부 우승), 김민별(2018·2019년 중등부 우승), 홍정민(2019년 고등부 우승), 이효송(2022년 중등부 우승), 서교림(2022년 고등부 우승) 등 본 대회 우승을 거쳐 현재 국내외 무대에서 활발하게 활약 중인 스타들이 즐비하다.

올해 창립 70주년을 맞이한 삼천리그룹은 대한민국 대표 장수기업으로서 사회적 책임을 실천하고 있다. 특히 골프 인재 발굴 및 육성을 통해 국내 스포츠 발전에 이바지하기 위해 고지우, 고지원, 마다솜, 박보겸, 서교림, 유현조, 이세희, 이재윤, 전예성, 최가빈, 정지현 등을 보유한 '삼천리 스포츠단'과 아마추어 유망주를 선발해 육성하는 '삼천리 아카데미'를 운영하며 잠재력과 발전 가능성이 높은 선수들의 성장을 체계적으로 지원하고 있다.

현재의 이름값보다 미래의 잠재력에 대한 일관성 있는 투자 속 후원선수들의 약진은 놀라울 정도다.

삼천리 스포츠단 유현조가 2024년 KLPGA 정규투어에 데뷔하자마자 신인왕을 차지했고, 올해는 박보겸이 입단 직후 첫 대회에서 우승을 차지했다. 자매 프로골퍼 고지우·고지원이 KLPGA 최초 '한 시즌 자매 우승'이라는 진기록을 달성하는 등 삼천리그룹의 노력이 결실로 이어지고 있다.

앞으로도 삼천리그룹은 'KLPGA-삼천리 투게더 꿈나무대회'가 대한민국 골프의 미래를 이끌어 갈 주니어 선수들에게 단순한 대회 참가 이상의 의미를 지닐 수 있도록 다양한 프로그램과 차별화된 혜택을 제공하는 데 최선을 다한다는 각오다.

