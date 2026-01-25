'머슬백→캐비티백' 로리 맥길로이는 왜 아이언에 변화를 줬을까...P·7CB 선택의 의미

[스포츠조선 정현석 기자]세계적인 골퍼 로리 맥길로이는 최근 아이언을 바꿨다.

맥길로이는 오랜 기간 머슬백 아이언을 상징처럼 사용해 온 선수.

하지만 최근 경기에서 캐비티백 스타일 아이언을 테스트하는 모습이 포착됐다. 투어 최정상급 선수에게도 일관성과 안정성이 중요한 요소로 부상하고 있음을 보여주는 사례. 작은 오차 하나가 곧바로 스코어로 이어지는 투어 무대에서, 일관된 샷 메이킹과 결과의 안정성은 그 어느 때보다 중요한 요소로 부각되고 있다.

커리어 그랜드슬램을 달성한 이후 경기력 향상을 위한 조정을 이어가고 있는 그에게 이번 변화는 단순한 장비 교체를 넘어 정확성과 일관성을 높이기 위한 전략적 시도로 풀이된다.

이번 변화는 로리 맥길로이의 '새로운 선택'으로도 해석된다. 절대적인 컨트롤을 중시하던 머슬백에서 벗어나 새로운 방향을 선택했다는 점에서 의미가 크다.

이는 또한 일관성과 안정성을 무기로 일반 골퍼에게 어필했던 장비들이 이제는 동경에 대상이었던 투어 프로들에게도 무기가 될 수 있음을 보여준 사례로 평가받는다.
테일러메이드 P7CB아이언

테일러메이드 P7CB아이언(라이프스타일2)
이러한 흐름 속 주목받는 모델이 바로 테일러메이드 P·7CB 아이언이다.

P·7CB 아이언은 골퍼들이 선호하는 니즈를 반영해 얇은 탑라인과 컴팩트한 블레이드 길이로 세련되고 고급스러운 디자인을 갖췄으며, 새롭게 개선된 리딩 엣지 설계를 통해 일관된 샷 메이킹을 돕도록 설계됐다.

클럽 헤드의 밀도와 강도를 높여 단조 아이언 특유의 고급스러운 타구감을 제공하고, 샷의 정확성과 일관성을 위해 헤드 무게 배분을 최적화하고 내부에 텅스텐을 장착해 안정성을 강화했다. 또한 정교하게 밀링 처리된 페이스와 그루브는 전략적인 무게중심 설계와 결합돼 정확한 컨트롤과 샷 메이킹 능력을 지원하는 아이언으로 평가받고 있다.


업계 관계자는 "최정상 선수의 선택이 일반 골퍼에게도 충분히 고려 가능한 기준이 되고 있다"며 "정교함은 유지하면서도 쉬운 안정감과 일관성을 원하는 골퍼들에게 이번 변화는 강한 메시지를 던진다"고 설명했다. 전문가들 역시 "일관된 샷 메이킹과 정확성을 중시하는 흐름은 중상급자 골퍼들에게도 현실적인 기준이 될 수 있다"고 분석했다.


정현석 기자 hschung@sportschosun.com

