논쟁 끝, '티타늄+카본' 하나로→비거리 '퀀텀 점프'할까, 캘러웨이, 퀀텀 시리즈 출시 행사

[스포츠조선 정현석 기자]캘러웨이골프 코리아가 2026년 모델 '퀀텀(Quantum)' 시리즈 출시를 기념하는 행사 '퀀텀 리프 프리미어'를 개최했다.
CGV 극장 공간에서 제품과 기술력에 대한 설명이 프리미어 형식으로 진행된 뒤, 위너스파크돔골프에서 참석자들이 다양한 클럽과 라인업을 시타하며 퀀텀 시리즈의 퍼포먼스를 직접 확인했다.
이번에 공개된 퀀텀 드라이버 라인업은 '퀀텀 맥스', '퀀텀 맥스 D', '퀀텀 맥스 패스트', '퀀텀 트리플 다이아몬드', '퀀텀 트리플 다이아몬드 맥스' 등 총 5가지로 구성된다. 이를 통해 골퍼 각자의 스윙 스타일과 선호에 맞는 선택이 가능하다.퀀텀 시리즈는 드라이버를 중심으로 페어웨이 우드, 하이브리드, 아이언까지 풀 라인업으로 구성돼, 클럽 구성 전반에서 일관된 퍼포먼스를 제공하도록 설계됐다. 퀀텀 드라이버에는 가변 무게추와 옵티핏 호젤 적용으로 골퍼가 별도의 장비 교체 없이도 구질과 탄도를 세밀하게 조정할 수 있다.
캘러웨이골프 코리아 관계자는 "퀀텀 시리즈는 단순한 소재 변화나 성능 개선을 넘어, 드라이버 페이스 설계의 새로운 방향을 제시하는 제품"이라며 "이번 행사를 통해 퀀텀 시리즈가 이룬 기술적 도약과 실제 필드 퍼포먼스를 보다 명확하게 전달할 수 있었다. 한국 시장이 이 혁신을 가장 먼저 경험하는 무대가 됐다는 점에서도 의미가 크다"고 말했다.