이럴수가…대학랭킹 2위 유망주, 암 진단으로 콘페리투어 하차 "반드시 돌아올께"
|◇사진출처=브렌던 발데스 SNS
[스포츠조선 박상경 기자] 미국 대학 골프 랭킹 2위 유망주가 콘페리투어를 앞두고 암 진단을 받아 충격을 주고 있다.
미국 골프닷컴은 '최근 PGA(미국 프로골프)투어 유니버시티 출신인 브렌던 발데스(22)가 원발성 종격동 림프종 진단을 받아 콘페리투어에서 잠시 하차한다'고 전했다. 콘페리투어는 PGA투어로 가는 관문으로, 20위 내에 들 경우 다음 시즌 PGA투어 출전권을 얻게 된다.
발데스는 미국 내에서 큰 기대를 모았던 유망주다. 오번대 출신인 그는 대학 시절 세 차례나 올아메리칸에 선정됐고, 2024년 2024년 NCAA(전미대학체육협회) 챔피언십에서 우승을 차지하기도 했다.
지난해 프로로 전향한 발데스는 콘페리투어 11개 대회에 참가해 4차례 컷 통과를 기록했으며, 이 중 프라이스 커터 자선 챔피언십에서 공동 3위에 오른 바 있다. 5차례 PGA투어 출전에선 컷 통과 3회를 기록했고, 3M오픈에서는 공동 20위에 올랐다. 올해는 PGA가 산정한 대학 랭킹 2위로 콘페리투어 출전권을 획득했다.
|◇사진출처=브렌던 발데스 SNS
거대 B세포 림프종으로도 불리는 원발성 종격동 림프종은 가슴에 발생하는 악성종이다. 가슴 통증과 기침, 호흡곤란, 상대정맥 증후군 등을 유발한다. 진행이 빠른 편이나, 초기 발견 후 적절한 치료가 이어지면 호전될 수 있는 것으로 알려졌다.
발데스는 SNS를 통해 자신의 상태를 전했다. 그는 "한 달전 건강검진에서 가슴에 종양이 발견됐고, 추가 검진 결과 암 판정을 받았다. 최근 1차 항암 치료를 마쳤다"고 밝혔다. 이어 "터미네이터가 말한 것처럼 나는 반드시 돌아올 것"이라고 회복 의지를 다졌다. 소식이 전해진 뒤 발데스의 SNS에는 쾌유와 복귀를 응원하는 댓글이 이어지고 있다.
|◇사진출처=브렌던 발데스 SNS
박상경 기자 ppark@sportschosun.com
