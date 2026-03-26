파크골프, 더 이상 중구난방 예약 없다...전국 지자체 최초 파크골프 디지털 전환, 전남파크골프협회-(주)픽셀소프트웨어 MOU 체결

기사입력 2026-03-26 08:40


파크골프, 더 이상 중구난방 예약 없다...전국 지자체 최초 파크골프 디…
전라남도파크골프협회 박경래 회장과 임원, ㈜픽셀소프트웨어 보이스파크 강성무 대표이사와 임직원

[스포츠조선 정현석 기자]파크골프 이용자가 늘어나는 추세. 더 이상 중구난방 예약은 없다. 국내 유일의 파크골프 AI 통합운영 플랫폼이 출범한다.

전라남도파크골프협회와 보이스캐디 계열사 골프장 전문 IT 통합예약시스템 기업 (주)픽셀소프트웨가 지난 18일 목포과학대학교 내 협회 사무실에서 '파크골프 디지털 전환 및 공정·투명 운영을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다. 양측은 균형 있는 중장기적 파트너십을 바탕으로 전국 지자체 및 전국 규모 협회 최초로 대회운영 통합운영 시스템을 도입한다.

현재 대다수 지자체 및 시설관리공단이 위탁 운영 중인 파크골프장은 단순 '접수' 수준에 불과한 구시대적인 선착순 예약 방식에 머물러 있다.

이는 소수에게만 이용 기회가 편중되어 다수 회원의 공정한 이용을 막고, 서버 다운 및 예약 대란 등 지역 내 갈등과 민원을 유발해왔다. 수만 명의 회원을 보유한 전국 최대 규모 인프라의 전라남도는 이러한 고질적 문제를 획기적으로 해결하고자, 국내 유일의 파크골프 AI 통합운영 플랫폼인 '보이스 파크(VOICE PARK)'를 도입한다.
파크골프, 더 이상 중구난방 예약 없다...전국 지자체 최초 파크골프 디…
양사는 직관적인 대화형 UI 등 시니어 특화 설계를 갖춘 '보이스 파크'를 통해 예약의 투명성을 확보하고 디지털 취약계층의 진입 장벽을 낮춘다. 전남파크골프협회는 오는 6월 개최되는 전국 규모 파크골프 대회에 이 시스템을 최초로 도입하며, 하반기부터 도내 전역으로 확산시킬 계획이다. 협회가 현장 운영 기준 정립과 회원 교육을 주도하고, 픽셀소프트웨어는 안정적인 데이터 관리와 시스템 고도화를 전담하며 디지털 전환을 이끈다.

전라남도파크골프협회박경래 회장은 "수만 명의 도내 회원들이 겪어온 선착순 예약의 불편과 갈등을 국내 유일의 혁신 플랫폼으로 해소하게 되어 무척 뜻깊다"며, "모두에게 공정한 기회를 보장하는 선진화된 파크골프 문화를 전남이 가장 먼저 정착시키겠다"고 밝혔다.

(주)픽셀소프트웨어 강성무 대표이사는 "지자체 위탁 예약 시스템의 한계를 극복할 보이스 파크가 전남의 훌륭한 인프라와 만나 파크골프 대중화를 이끌 것"이라며, "성공적인 6월 전국대회 운영과 도내 확산을 위해 양사가 긴밀히 협력하여 중장기적인 디지털 생태계를 완성해 나가겠다"고 화답했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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