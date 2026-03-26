"대상은 민솔이" 언니들의 예측, 과연? 혹독한 겨울나기 마친 전사들의 힘찬 출사표 "공약은, 흠.."

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[여의도=스포츠조선 정현석 기자]올시즌 필드 위를 누빌 KLPGA 스타들이 한자리에 모였다.
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통산 9승을 기록 중인 박현경은 "1승을 목표로 하던 때가 엊그제 같은데, 어느덧 10승에 도전하고 있다"며 "올해 통산 10승을 달성해 감동적인 플레이를 보답하고 싶다"며 구체적인 목표를 밝혔다. 10년 차를 맞은 박민지는 "지난해 우승이 없었던 것이 오히려 터닝포인트가 됐다. 다시 간절하게 루키처럼 시작해 20승을 채우는 게 아니라, 1승을 향해 열심히 뛰겠다"며 간절함을 보였다.
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홍정민은 5년째 찾은 포르투갈에서 30년 만의 대홍수를 겪는 등 악조건 속에서도 최선을 다해 훈련량을 채웠다고 전했다.
새 소속팀 삼천리 골프단과 첫 전지훈련을 소화한 이세희는 "첫승을 위한 준비가 끝났다"고 말했다. 베트남과 태국에서 두달간 구슬땀을 흘린 이율린도 올시즌 활약에 대한 각오를 전했다.
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임희정과 유현조는 사인볼과 사인 모자를 약속했고, 박민지는 "우승 당시 마지막 라운드에서 사용한 '깃발 3개'를 직접 사인해 추첨 증정하겠다"는 독특한 공약을 내걸었다.
박현경은 우승 시 더현대에서 사인회를, 홍정민은 누구나 배우고 싶은 자신의 편안한 스윙 비법을 전수하는 '원포인트 레슨'을 약속했다. 꾸준함을 중시하는 박결은 우승 대신 상금 랭킹 10위 진입 시 사인 모자 10개를 증정하겠다고 약속했다.
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베테랑의 노련함으로 젊은 피와 경쟁을 다짐한 박민지, 박결과 열정으로 무장한 어린 선수들의 대결이 양보 없이 펼쳐질 2026 KLPGA 투어. 겨우내 흘린 선수들의 땀방울이 보상을 받을 시간이다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com
사진제공=KLPGA