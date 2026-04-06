'고지원 시즌 첫승, 서교림 준우승' 소속 선수들 국내 개막전 약진에 삼천리그룹 외식브랜드 이벤트

고지원 더시에나오픈2026 FR 우승 축하 물세례

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[스포츠조선 정현석 기자]삼천리그룹이 소속 프로 고지원의 시즌 첫 승을 기념해 이벤트를 진행한다.

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삼천리는 고지원의 '더 시에나 오픈 2026' 우승을 기념해 6일부터 12일까지 SL&C 전 외식 브랜드에서 메뉴 증정 이벤트를 진행한다고 발표했다.

고지원은 지난 2일부터 4일간 경기도 여주 더 시에나 벨루토 컨트리클럽에서 열린 KLPGA 투어 국내 개막전 '더시에나 오픈 2026'에서 최종 합계 13언더파 275타를 기록하며 우승컵을 들어올렸다. 시즌 첫승이자 지난해 2승에 이은 통산 3승째. 1라운드부터 단 한 번도 선두를 내주지 않는 와이어 투 와이어 우승으로 통산 3승을 달성했다. 지난해 두 차례 우승을 모두 고향인 제주도에서 거뒀던 고지원이 육지에서 이룬 첫 우승이다.

이번 대회에서는 삼천리 소속 선수들의 활약이 돋보였다.

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고지원은 삼천리 식구 서교림과 끝까지 우승경쟁을 펼친 끝에 1타 차로 승리했다. 삼천리 소속 고지원 서교림이 1·2위를 나란히 차지했고, 이세희 전예성 김민주 마다솜도 13위 이내 상위권에 이름을 올리며 삼천리 스포츠단의 저력을 입증했다.

이를 기념해 삼천리ENG 외식사업부문 SL&C는 소속 브랜드 전점에서 메뉴 증정 행사를 실시한다.

5만원 이상 구매 고객을 대상으로 차이797은 유린기, 서리재는 냉 제육, 이타마에 스시는 혼마구로 붉은살 사시미, 호우섬은 크리스피 라페 치킨, 살롱드 호우섬은 새우가지강정, 차이딤섬앤누들바는 레몬고추유린기를 증정한다. 바른고기 정육점은 불고기·구이메뉴 2인 이상 주문 고객에게 한우육회를 제공한다고 밝혔다.