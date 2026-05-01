PGA 넘어 골프판 뒤엎겠다던 LIV, 이대로 사라지나...돈줄이 끊겼다

로이터 연합뉴스

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[스포츠조선 김용 기자] 골프판을 뒤흔들겠다던 LIV 골프, 이대로 사라지나.

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사우디아라비아 국부펀드(PIF)가 LIV 골프 지원을 중단한다고 공식적으로 발표했다.

LIV 골프는 PGA 투어를 뛰어넘는 혁신의 투어가 되겠다며 2022년 창설했다. 그 배경에는 어마어마한 돈이 있었다. 사우디 오일머니의 지원 속, PGA에서 뛰던 많은 스타 선수들이 유혹에 흔들렸고 LIV 이적을 결정했다. 존 람, 브라이언 디섐보, 브룩스 켑카, 카메론 스미스, 패트릭 리드 등이 그 주인공들이었다.

올시즌을 앞두고도 한국의 간판스타 안병훈이 전격 LIV 골프행을 선언해 파장이 컸다.

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하지만 삽시간에 리그가 사라질 위기다. PIF가 올시즌을 끝으로 후원을 중단한다고 발표했기 때문이다. 안그래도 갤러리, 시청률 저조로 수익 요소가 크지 않은 상황에서 PIF가 빠지면 그야말로 존폐 위기다.

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일찌감치 PIF가 후원을 중단한다는 보도들이 나왔는데, 이게 현실이 됐다.

일단 이번달 말 부산에서 열리는 LIV 골프 코리아는 정상적으로 열릴 예정이다. 하지만 이미 6월 루이지애나 대회가 연기되며 LIV 골프 내 동요가 감지되기도 했다.

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김용 기자 awesome@sportschosun.com