미즈노 파크골프 한국총판, KPPGA 김강현 프로와 공식 후원 계약

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[스포츠조선 정현석 기자]미즈노 파크골프의 한국총판 ㈜필레오미즈노가 5일 한국프로파크골프협회(KPPGA) 소속 김강현과 공식 후원 계약을 체결했다고 밝혔다.

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미즈노 파크골프는 국내 파크골프 도입 초기부터 한국 파크골프의 역사와 함께 성장해 온 글로벌 브랜드. 오랜 기간 축적된 기술력과 품질 경쟁력을 바탕으로 국내 파크골프 문화 확산과 시장 발전에 앞장서 왔다.

최연소 파크골프 1급 지도자 자격을 보유한 김강현(34)은 20년 이상 골프 경력을 바탕으로 뛰어난 경기력과 성실한 선수 활동을 이어오고 있다. 현재 한국프로파크골프협회(KPPGA) 프로 1기로 활동 중이다.

이번 계약을 통해 필레오미즈노는 김강현에게 미즈노 파크골프의 대표 클럽인 'HF03', 'MS04'를 비롯한 각종 용품을 전폭 지원한다. 김강현 프로는 향후 출전하는 공식 대회 및 각종 행사에서 미즈노 파크골프 제품을 사용하며 브랜드 홍보대사로 활약할 예정이다.

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미즈노 파크골프는 최근 한국프로파크골프협회(KPPGA)의 공식 테크니컬 파트너사로 등록되며 프로 무대에서 기술력과 경쟁력을 인정받았다. KPPGA는 오는 6월21일부터 개최되는 모든 공식 대회에서 테크니컬 파트너사로 등록된 파크골프채만 사용할 수 있도록 규정했다. 미즈노 파크골프의 HF03 및 MS04 클럽 역시 공식 등록 클럽으로 승인되어 대회 사용이 가능하다.

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필레오미즈노 관계자는 "한국프로파크골프협회의 공식 테크니컬 파트너사 등록에 이어 김강현 프로와 후원 계약을 체결하게 되어 매우 뜻깊다. 프로 선수들이 신뢰하고 선택하는 제품을 공급함으로써 국내 파크골프 산업 발전에 기여하고, 선수들이 최고의 경기력을 발휘할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

김강현은 "오랜 역사와 기술력을 가진 미즈노 파크골프와 함께하게 되어 영광이다. 앞으로 좋은 성적을 거두어 미즈노의 우수성을 널리 알리고 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 감사의 뜻을 표했다.