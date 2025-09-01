스포츠조선

현대차, 덤프 점유율 최대 달성 기념 '국민트럭 동행 페스타' 진행

기사입력 2025-09-01 09:28


현대자동차가 9월 고객 감사 이벤트인 '국민트럭 동행 페스타'를 실시한다. 국전통적으로 유럽 트럭 제조사 중심이었던 8x4 덤프트럭 시장에서 지난 7월 최대 시장 점유율(61.2%)을 달성한 기념 이벤트 일환이다. 국민트럭 동행 페스타는 제품 구매시 할인 혜택을 제공하는 형태로 진행된다.

1일 현대차에 따르면 9월 30일까지 현대차의 마이티, 파비스, 뉴파워트럭, 엑시언트 등 중대형 트럭 주력 차종을 계약하는 고객들은 최대 600만 원의 할인 혜택을 제공한다.

마이티는 생산 월 조건 최대 400만원에 국민트럭 동행 페스타 혜택으로 최대 200만원을 추가로 할인 받아 총 600만원의 할인을 받을 수 있으며 파비스는 생산 월 조건 최대 200만원에 추가 최대 200만원 혜택을 더해 총 400만원을 할인받을 수 있다.

대형 트럭인 뉴파워트럭의 카고·샤시의 경우 생산 월 조건 100만원에 추가 최대 200만원 할인으로 총 300만원까지 할인받을 수 있다. 믹서는 생산 월 조건 최대 200만원에 추가 최대 200만원 할인으로 총 400만원의 할인 혜택을 받을 수 있다. 엑시언트는 카고·샤시 생산 월 조건 최대 200만 원에 추가 최대 300만 원 할인으로 총 500만 원의 할인 혜택을 제공하고, 트랙터의 경우 생산 월 조건 300만 원에 추가 최대 300만 원 할인으로 총 600만 원의 할인 혜택을 받을 수 있다.

현대차는 지난 7월 국내 덤프트럭 시장에서 최대 시장 점유율을 달성한 데는 '더 뉴 엑시언트'의 역할이 컸다고 분석했다. 더 뉴 엑시언트는 2019년 엑시언트 프로 이후 6년 만에 새롭게 선보이는 상품성 개선 모델로 신차 수준으로 변경된 웅장하고 미래적인 디자인과 고객 선호도가 높은 편의 사양들이 대거 탑재된 게 특징이다. 다양한 첨단 안전 사양을 적용하며 상품성을 대폭 향상시켜 보행자와 자전거 탑승자까지 감지할 수 있는 전방 충돌방지 보조 기능, 저속 주행 시 사각지대의 장애물에 대한 충돌 위험을 경고하는 전방/후측방 근거리 충돌 경고, 차로 변경 시 후측방 차량을 감지하는 후측방 충돌 경고, 지능형 헤드램프 등을 신규 적용했다. 정차 후 재출발 기능이 포함된 스마트 크루즈 컨트롤, 내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤, 고속도로 주행보조, 오토홀드 등 다양한 주행 편의 사양도 기본 적용해 고객에게 한층 편안한 주행 경험을 제공한다. (수동변속기 모델 선택 시 미적용)

현대차 관계자는 "대형 덤프트럭 시장 점유율 최대 달성에 감사의 마음을 담아 9월 국민트럭 동행 페스타를 준비했다"며 "상용 고객들의 목소리를 반영한 상품성과 가격으로 큰 성원에 보답할 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

