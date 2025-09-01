스포츠조선

김유정이 함께한 '난시 교정이 필요한 이유'…한국알콘, '워터표면 난시렌즈' 브랜드 캠페인 전개

기사입력 2025-09-01 10:23


김유정이 함께한 '난시 교정이 필요한 이유'…한국알콘, '워터표면 난시렌…

난시는 제대로 교정하지 않으면 시력 왜곡, 복시, 눈의 피로 등 다양한 증상을 유발하며, 업무 효율 저하나 야간 운전의 어려움 등 일상 전반에 영향을 미쳐 삶의 질을 저하시킬 수 있다.

그러나 시력 교정이 필요한 이들 중 47%는 난시를 가지고 있음에도 불구하고, 난시용 콘택트렌즈를 착용하는 비율은 10%에 불과한 것으로 나타났다. 실제로 난시를 가진 콘택트렌즈 소비자의 42%가 렌즈 착용 시 건조감을 느끼며, 일반 구면 렌즈 착용자보다 불편감을 크게 느끼는 것으로 확인돼, 보다 정확한 시력 교정과 편안한 착용감을 제공하는 렌즈 선택의 필요성이 더욱 부각되고 있다.

이와 관련 안과 전문 기업 알콘이 국내 소비자를 대상으로 난시 교정의 필요성을 알리는 캠페인을 진행한다.

우선 브랜드 모델 배우 김유정과 함께한 디지털 캠페인 영상은 학업, 업무, 야간 운전 등 일상에서 난시용 콘택트렌즈 착용자가 겪는 불편한 착용감과 불만족스러운 시력 교정 문제를 현실감 있게 보여준다. 캠페인 영상은 9월 1일부터 유튜브, 인스타그램, 카카오톡 등 주요 디지털 채널에서 확인할 수 있다.

이와 함께 난시 교정용 포트폴리오인 '워터표면 난시렌즈(Water Surface Lens Toric)'를 알리는 캠페인도 진행한다. 이번 캠페인의 일환으로 알콘은 일일 착용 소프트 콘택트렌즈 '프리시전 원 난시 WSL(Water Surface Lens, 워터표면렌즈) & 이지핏(Easy-fit)' 90입 대용량 제품을 출시하고, 10월 중순까지 관련 온·오프라인 캠페인도 함께 진행한다.

'프리시전 원 난시 WSL & 이지핏 90입'은 지난해 8월에 출시된 기존 제품을 대용량 구성으로 확장한 제품이다. '프리시전 원 WSL & 이지핏'은 '스마트서페이스(SMARTSURFACE™)'를 적용해 렌즈 표면에 우수한 함수율의 수분막을 형성하여 눈물막 안정에 도움을 준다. 또한 렌즈의 8시와 4시 방향에 배치된 두 개의 난시 안정화 존으로 오후까지 선명한 시야와 편안한 착용감을 동시에 제공한다.

이번 '프리시전 원 난시 WSL & 이지핏 90입' 출시를 기념해 소비자 대상 프로모션도 함께 진행된다. '프리시전 원 난시 WSL & 이지핏 90입' 또는 알콘의 대표 난시렌즈 제품인 '워터렌즈(DAILIES TOTAL1, 데일리스 토탈원) 난시 90입'을 구매 시, 동일 제품 30입을 추가로 증정하는 혜택이 제공된다. 또한, 난시용 콘택트렌즈를 처음 사용하는 소비자를 위해 30입 구매 시 샘플 렌즈 10개를 추가 증정한다.

방효정 한국알콘 비젼케어 사업부 대표는 "이번 캠페인을 통해 더 많은 소비자들에게 알콘만의 촉촉한 워터표면 기술과 우수한 난시 교정력에 기반한 워터표면 난시렌즈기술력이 전달되길 기대한다"고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 세번째 소송 승소 심경고백 "누구나 실수해, 사실 왜곡 안타까워"[SC이슈]

2.

'국화꽃향기' 故 장진영, 위암 투병→혼인신고 3일만 비보..오늘(1일) 16주기

3.

서유리, ♥법조계 연하 남친과 새출발…로펌 비서 자격증 땄다[SCin스타]

4.

고든램지, 피부암 투병 고백 "자외선 차단제 꼭 발라야"[SCin스타]

5.

윤민수 '아빠 어디가' 때문에 이혼못해…子 윤후 "父 응원하지만 아쉽고 서운"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

유승준, 세번째 소송 승소 심경고백 "누구나 실수해, 사실 왜곡 안타까워"[SC이슈]

2.

'국화꽃향기' 故 장진영, 위암 투병→혼인신고 3일만 비보..오늘(1일) 16주기

3.

서유리, ♥법조계 연하 남친과 새출발…로펌 비서 자격증 땄다[SCin스타]

4.

고든램지, 피부암 투병 고백 "자외선 차단제 꼭 발라야"[SCin스타]

5.

윤민수 '아빠 어디가' 때문에 이혼못해…子 윤후 "父 응원하지만 아쉽고 서운"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

"괜찮다고 하셨는데…죄송합니다" 사구에 날벼락 골절 소식, 19세 신인 투수가 전한 진심의 사과

2.

[속보]韓 축구 역사에 남을 제안! 한국 국대 FW, '손흥민 이적료급'로 빅리그 입성 예고...'박승수 소속팀' 영입 효과→"450억 이적료 지불 예정"

3.

이번주 새 역사가 2개나 탄생. 1088만명 넘는 역대 최다관중→최초 1100만명 돌파. 역대급 5강 싸움에 1200만명 간다[SC 포커스]

4.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

5.

'강인아, 너 안 오면 우리 진짜 끝장난다' 前 SON 스승이 간절히 손 뻗은 이유...노팅엄, 웨스트햄에 '7분 만에 와르르' 0-3 대패[EPL 리뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.