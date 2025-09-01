김유정이 함께한 '난시 교정이 필요한 이유'…한국알콘, '워터표면 난시렌…

|
난시는 제대로 교정하지 않으면 시력 왜곡, 복시, 눈의 피로 등 다양한 증상을 유발하며, 업무 효율 저하나 야간 운전의 어려움 등 일상 전반에 영향을 미쳐 삶의 질을 저하시킬 수 있다.
우선 브랜드 모델 배우 김유정과 함께한 디지털 캠페인 영상은 학업, 업무, 야간 운전 등 일상에서 난시용 콘택트렌즈 착용자가 겪는 불편한 착용감과 불만족스러운 시력 교정 문제를 현실감 있게 보여준다. 캠페인 영상은 9월 1일부터 유튜브, 인스타그램, 카카오톡 등 주요 디지털 채널에서 확인할 수 있다.
이와 함께 난시 교정용 포트폴리오인 '워터표면 난시렌즈(Water Surface Lens Toric)'를 알리는 캠페인도 진행한다. 이번 캠페인의 일환으로 알콘은 일일 착용 소프트 콘택트렌즈 '프리시전 원 난시 WSL(Water Surface Lens, 워터표면렌즈) & 이지핏(Easy-fit)' 90입 대용량 제품을 출시하고, 10월 중순까지 관련 온·오프라인 캠페인도 함께 진행한다.
'프리시전 원 난시 WSL & 이지핏 90입'은 지난해 8월에 출시된 기존 제품을 대용량 구성으로 확장한 제품이다. '프리시전 원 WSL & 이지핏'은 '스마트서페이스(SMARTSURFACE™)'를 적용해 렌즈 표면에 우수한 함수율의 수분막을 형성하여 눈물막 안정에 도움을 준다. 또한 렌즈의 8시와 4시 방향에 배치된 두 개의 난시 안정화 존으로 오후까지 선명한 시야와 편안한 착용감을 동시에 제공한다.
이번 '프리시전 원 난시 WSL & 이지핏 90입' 출시를 기념해 소비자 대상 프로모션도 함께 진행된다. '프리시전 원 난시 WSL & 이지핏 90입' 또는 알콘의 대표 난시렌즈 제품인 '워터렌즈(DAILIES TOTAL1, 데일리스 토탈원) 난시 90입'을 구매 시, 동일 제품 30입을 추가로 증정하는 혜택이 제공된다. 또한, 난시용 콘택트렌즈를 처음 사용하는 소비자를 위해 30입 구매 시 샘플 렌즈 10개를 추가 증정한다.
방효정 한국알콘 비젼케어 사업부 대표는 "이번 캠페인을 통해 더 많은 소비자들에게 알콘만의 촉촉한 워터표면 기술과 우수한 난시 교정력에 기반한 워터표면 난시렌즈기술력이 전달되길 기대한다"고 전했다.
