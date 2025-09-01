개원 27주년 분당제생병원 " 신뢰받는 환자 중심의 병원에 최선"

[스포츠조선 장종호 기자] 분당제생병원(병원장 나화엽)이 지난달 29일 본관 4층 대강당에서 개원 27주년 기념식을 개최했다.
분당제생병원 나화엽 병원장은 "병원에 대한 자부심을 갖고 한마음 한 뜻으로 나아가며, 최적의 진료와 안전한 서비스 제공을 통해 신뢰받는 환자 중심의 병원, 고객과 직원 모두가 행복한 병원, 전 직원이 자긍심을 갖는 병원을 다 함께 만들어 가자"고 말했다.
이번 개원 기념식은 병원의 스물일곱번째 생일을 자축하는 의미로 직원 대상 이벤트를 마련했는데, 사전 포토존 행사를 통해 커피 쿠폰 나눔으로 분위기를 북돋았고, 2부 행사로 직원들의 축하메시지가 담긴 응모권을 추첨해 27명의 직원들에게 120만원 상당의 프리미엄 종합건강검진권 등 다양한 선물을 전달했으며, 직원들의 마음이 담긴 축하메시지를 전시하는 등 다양한 행사가 이뤄졌다.
한편, 분당제생병원은 1998년 IMF시기에 의료계에 첫발을 들여놓았고, 27년 전이었지만 문서 없는 환경을 구축하기 위해 OCS, EMR, PACS 등 통합 의료정보시스템을 도입했으며, 임상 병리 자동화 시스템을 통해 검체의 이동을 자동 설비가 대신하여 검사 시간을 줄이고 검사의 질을 높이도록 했다.
올해는 지역 내 발생하는 모든 중등증 환자와 응급 환자를 소화할 수 있는 포괄적인 진료 역량을 인정받아 포괄 2차 종합병원 지원 사업 대상기관으로 선정되었으며, 간호·간병 통합서비스 S등급, 응급의료기관평가 A등급, 국가건강검진 최우수 기관 선정, 중환자실 적정성 평가 1등급을 비롯해 관상동맥중재술, 만성폐쇄성폐질환, 결핵, 천식, 혈액투석, 수술, 약제, 마취, 영상검사 등 각종 의료 적정성 평가에서 1등급을 받아 의료시스템의 우수성을 인정받았다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
