창원힘찬병원, '농촌 왕진버스' 사업 참여…농업인 대상 찾아가는 의료지원

기사입력 2025-09-01 12:09


이상훈 병원장(왼쪽 사진)과 한성훈 의무원장의 진료 모습.

[스포츠조선 장종호 기자] 창원힘찬병원은 지난달 29일 의령 동부농협(조합장 주현숙)과 업무 협약을 맺고, 지역 농업인 250여 명을 대상으로 찾아가는 의료지원 활동을 펼쳤다.

창원힘찬병원 정형외과 이상훈 병원장과 신경외과 한성훈 의무원장을 포함한 직원 20여 명이 부림초등학교 체육관에 마련된 임시 진료소에서 농촌 어르신들의 건강을 살폈다. 관절, 척추 질환의 문진부터 엑스레이 촬영, 혈압 및 당뇨 체크, 골다공증 검사, 진료, 상담, 물리치료 등을 순차적으로 진행했다.

특히 간선파전류치료기, 경피신경자극치료기, 적외선치료기 등 기본 물리치료기기뿐 아니라 병원을 방문해야 치료받을 수 있는 최신 체외충격파 장비도 투입하며 양질의 물리치료로 참석자들의 호응을 얻었다.

이날 행사는 의령군과 경남농협이 함께 진행하는 '농촌 왕진버스' 사업의 일환으로 이뤄졌다. 병·의원, 약국 등 의료 인프라가 부족한 농촌지역 주민들에게 찾아가는 보건 의료 서비스를 지원하는 사회 공헌 사업이다. 창원힘찬병원의 양방진료 외에도 시력측정 및 돋보기 지급, 구강검사 및 치과진료, 네일아트 서비스도 제공하고, 쌀 소비 촉진 캠페인도 진행하며 행사의 풍성함을 더했다.

오태완 의령군수와 정영철 경남농협 경영부본부장, 황규백 농협의령군지부장 등 관계자들이 의료현장을 방문해 지역 주민들을 격려하고 의료 봉사자들에게 감사 인사를 전하기도 했다.

이상훈 병원장은 "농촌 어르신들에게 근골격계질환이 가장 많이 발생하지만, 바쁜 농사일로 적극적인 치료를 미루는 경우가 많다"며, "찾아가는 의료지원을 통해 정확한 진단을 받아보고, 치료와 예방 관리법을 알아가는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

한편, 창원힘찬병원은 개원 초기부터 10년 이상 농촌지역 의료지원 사업에 동참해오고 있으며, 지자체와의 협약을 통한 저소득계층 수술비 지원 등 지역사회 환원을 위한 다양한 활동을 이어나가고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


