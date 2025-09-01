스포츠조선

현대차·기아, K-교통얼라이언스 'NUMA' 출범…미래 모빌리티 생태계 구축 박차

◇ NUMA 참여자들이 기념 촬영을 하고 있는 모습 (앞줄 좌측부터 강희업 국토교통부 2차관, 현대차·기아 AVP본부 송창현 사장). 사진제공=현대차

현대차·기아가 민·관이 경계 없이 협력하는 협의체, 'NUMA(Next Urban Mobility Alliance, 누마)'의 출범식을 개최했다고 1일 밝혔다.

현대차에 따르면 출범식에는 강희업 국토교통부 2차관과 현대차·기아 AVP본부 송창현 사장을 비롯한 다양한 정부기관과 민간기업, 연구기관이 참여해 미래 모빌리티 생태계 조성을 위한 공동 비전을 공유했다.

NUMA는 꾸준한 기술 발전에도 불구하고 여전히 존재하는 지역 간 교통 격차, 사회적?신체적 교통 약자의 이동 등 실질적인 사회 문제의 해결을 기업의 혁신과 정부의 정책, 학계의 전문성이 조화롭게 맞물려 해결해야 한다는 공감대에서 시작됐다.

협의체는 단계별 활동 방향성을 설정하고 이를 실현하기 위해 각 참여 주체들간의 긴밀한 상호 협력을 이어간다. 구체적으로 '1단계: 지역교통의 AI 전환 및 기술기반 교통문제 해결', '2단계: 자율주행 기술 및 미래 모빌리티 디바이스 기반의 자율주행-MaaS(Mobility as a Service) 실현', '3단계: 스마트시티 전환을 위한 AI 모빌리티의 확산 등으로 향후 활동' 등이다.

NUMA의 가장 큰 특징은 개방형 협의체 모델이라는 점이다. 현재까지 정부기관으로는 국토교통부·행정안전부·경기도·한국교통안전공단, 민간기업은 현대차·기아·현대카드·KT·CJ대한통운·네이버 클라우드·티맵모빌리티·한화손해보험, 연구기관은 서울대학교·연세대학교·국립한국교통대학교·한국교통연구원 등 총 31개 주체들이 참여하고 있다.


◇현대차·기아의 나노모빌리티를 관람하는 모습 (앞줄 좌측부터 강희업 국토교통부 2차관, 현대차·기아 AVP본부 송창현 사장). 사진제공=현대차
현대차·기아는 참여하는 기관 및 기업들과 협력해 협의체를 운영하며, 동시에 참여사 간 활발한 네트워킹과 실질적인 과제 발굴이 이뤄지도록 지원하는 역할을 담당한다.

정부도 국민의 보편적 이동권을 보장하기 위해 교통기본법 제정 등 교통 소외지역과 교통 취약계층에 대한 정책 방향을 마련하고, 미래 모빌리티 산업 육성을 위한 전략도 수립할 계획이다.

송창현 현대차·기아 AVP 본부장(사장)은 "자율주행과 AI는 일상을 새롭게 설계하는 거대한 변화의 흐름"이라며 "현대차·기아는 주관사이자 파트너로서 교통약자와 지역사회를 아우르는 기술 기반의 포용적 이동권을 실현하고, 세계 도시들과 연결되는 글로벌 모빌리티 전환을 만들겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

