현대차·기아, K-교통얼라이언스 'NUMA' 출범…미래 모빌리티 생태계 …

현대차·기아가 민·관이 경계 없이 협력하는 협의체, 'NUMA(Next Urban Mobility Alliance, 누마)'의 출범식을 개최했다고 1일 밝혔다.
협의체는 단계별 활동 방향성을 설정하고 이를 실현하기 위해 각 참여 주체들간의 긴밀한 상호 협력을 이어간다. 구체적으로 '1단계: 지역교통의 AI 전환 및 기술기반 교통문제 해결', '2단계: 자율주행 기술 및 미래 모빌리티 디바이스 기반의 자율주행-MaaS(Mobility as a Service) 실현', '3단계: 스마트시티 전환을 위한 AI 모빌리티의 확산 등으로 향후 활동' 등이다.
NUMA의 가장 큰 특징은 개방형 협의체 모델이라는 점이다. 현재까지 정부기관으로는 국토교통부·행정안전부·경기도·한국교통안전공단, 민간기업은 현대차·기아·현대카드·KT·CJ대한통운·네이버 클라우드·티맵모빌리티·한화손해보험, 연구기관은 서울대학교·연세대학교·국립한국교통대학교·한국교통연구원 등 총 31개 주체들이 참여하고 있다.
정부도 국민의 보편적 이동권을 보장하기 위해 교통기본법 제정 등 교통 소외지역과 교통 취약계층에 대한 정책 방향을 마련하고, 미래 모빌리티 산업 육성을 위한 전략도 수립할 계획이다.
송창현 현대차·기아 AVP 본부장(사장)은 "자율주행과 AI는 일상을 새롭게 설계하는 거대한 변화의 흐름"이라며 "현대차·기아는 주관사이자 파트너로서 교통약자와 지역사회를 아우르는 기술 기반의 포용적 이동권을 실현하고, 세계 도시들과 연결되는 글로벌 모빌리티 전환을 만들겠다"고 말했다.
