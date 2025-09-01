한국방문의해위원회, K-관광협력단과 '폴 인 코리아 하이라이트' 개최

|
한국방문의해위원회가 K-관광협력단과 함께 9월 1일부터 10월 15일까지 특별 기획전 '2025 Fall in Korea Highlights(폴 인 코리아 하이라이트)'를 개최한다.
주요 상품으로는 아시아나항공과 타임크로싱이 협업한 스토리텔링으로 만나는 궁궐투어, 메이필드호텔 서울 숙박 예약 시 롯데마트 및 패스트레인(여신티켓) 할인 쿠폰 제공 혜택, 롯데면세점의 LDF 멤버십 GOLD 발급 및 쇼핑지원금 1만원 혜택 제공, 신세계디에프의 외국인 관광객 대상 프리미엄 면세 쇼핑 혜택 제공, 신라면세점의 FIT 관광객 대상 골드 멤버십 업그레이드, 시내점 택시비 1만원 지원을 등이 있다.
K-POP, K-애니메이션 등 한류로 인한 방한 관광에 대한 수요가 높아진 가운데 마련된 이번 기획전은 더욱 풍성하고 다채로운 상품을 제공하기 위해 기획됐다. 외국인 관광객의 동선과 편의성을 고려해 총 5개의 카테고리로 구성했으며, 기획전 전용 혜택으로 구성된 Highlights 상품과 교통, 쇼핑, 뷰티, 숙박, 체험 등 다양한 상품은 기획전 공식 홈페이지와 참여기업 홈페이지에서도 상품 정보를 확인하고 구매할 수 있다.