스포츠조선

한국방문의해위원회, K-관광협력단과 '폴 인 코리아 하이라이트' 개최

기사입력 2025-09-01 16:28


한국방문의해위원회, K-관광협력단과 '폴 인 코리아 하이라이트' 개최

한국방문의해위원회가 K-관광협력단과 함께 9월 1일부터 10월 15일까지 특별 기획전 '2025 Fall in Korea Highlights(폴 인 코리아 하이라이트)'를 개최한다.

K-관광협력단은 개별 외국인 관광객의 증가에 따라 관광산업의 외연 확대와 기업 간 제휴 마케팅을 통한 외래 관광객 유치를 목적으로 구성된 융복합 관광 협의체로 2023년 5월 출범했다. 지속적으로 규모가 확대되어 2025년 8월 기준 현재 총 175개사(기업 155개사, 협단체 20개 기관)가 참여하고 있으며, 교통·숙박·쇼핑·체험·플랫폼·편의서비스·뷰티 등 관광 산업 전반을 아우르는 기업과 기관들로 구성됐다.

K관광협력단은 폴 인 코리아 하이라이트 기획전에서 관련 상품을 선보인다.

주요 상품으로는 아시아나항공과 타임크로싱이 협업한 스토리텔링으로 만나는 궁궐투어, 메이필드호텔 서울 숙박 예약 시 롯데마트 및 패스트레인(여신티켓) 할인 쿠폰 제공 혜택, 롯데면세점의 LDF 멤버십 GOLD 발급 및 쇼핑지원금 1만원 혜택 제공, 신세계디에프의 외국인 관광객 대상 프리미엄 면세 쇼핑 혜택 제공, 신라면세점의 FIT 관광객 대상 골드 멤버십 업그레이드, 시내점 택시비 1만원 지원을 등이 있다.

K-POP, K-애니메이션 등 한류로 인한 방한 관광에 대한 수요가 높아진 가운데 마련된 이번 기획전은 더욱 풍성하고 다채로운 상품을 제공하기 위해 기획됐다. 외국인 관광객의 동선과 편의성을 고려해 총 5개의 카테고리로 구성했으며, 기획전 전용 혜택으로 구성된 Highlights 상품과 교통, 쇼핑, 뷰티, 숙박, 체험 등 다양한 상품은 기획전 공식 홈페이지와 참여기업 홈페이지에서도 상품 정보를 확인하고 구매할 수 있다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] ‘돌싱글즈4’ 제롬♥베니타 결별…“서로의 길 응원, 이제 따로 응원”[전문]

2.

양준혁 "서울에 빌딩 샀으면 서장훈 넘었다"...50억 날린 사업실패 고백

3.

이선희, '배임 혐의' 벌금형 후 첫 근황…더 어려진 동안 외모

4.

도경완, '서브 논란' 후 ♥장윤정과 첫 근황...'낮술+삼겹살' 달콤한 부부데이트

5.

팽현숙♥최양락, 석탑 때문에 땅 샀는데..“그냥 땅만 산 사람 됐다”

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] ‘돌싱글즈4’ 제롬♥베니타 결별…“서로의 길 응원, 이제 따로 응원”[전문]

2.

양준혁 "서울에 빌딩 샀으면 서장훈 넘었다"...50억 날린 사업실패 고백

3.

이선희, '배임 혐의' 벌금형 후 첫 근황…더 어려진 동안 외모

4.

도경완, '서브 논란' 후 ♥장윤정과 첫 근황...'낮술+삼겹살' 달콤한 부부데이트

5.

팽현숙♥최양락, 석탑 때문에 땅 샀는데..“그냥 땅만 산 사람 됐다”

스포츠 많이본뉴스
1.

"교통사고 나서 죽어라" 14승 투수 향한 선넘는 폭언과 욕설…선수·가족은 감정 쓰레기통이 아니다 [SC시선]

2.

아깝다, 골대강타! 손흥민, '유효슈팅 2회+기회창출 2회' 맹활약에도 LA 홈 데뷔전서 침묵...LAFC, 샌디에이고에 1-2 역전패

3.

韓 축구 '최고의 골잡이' 독일 분데스리거로 재탄생!…이적료 326억→오는 2030년까지 계약

4.

'SON 콘서트' 같았던 손흥민의 LA 홈 데뷔전...'골대 강타' 불운 속 아쉬운 '침묵'

5.

"한국 마무리 투수의 전설이자, 국제 위상 상징적 인물" 은퇴 앞둔 레전드, 일구대상 영예까지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.