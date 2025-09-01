스포츠조선

"전 남친이 왜 여기에…" 경기 중 눈물 터뜨린 테니스 스타

기사입력 2025-09-01 17:31


"전 남친이 왜 여기에…" 경기 중 눈물 터뜨린 테니스 스타
사진출처=카롤리나 무호바 인스타그램

[스포츠조선 장종호 기자] 체코의 여성 테니스 스타 카롤리나 무호바(28)가 US오픈 경기 도중 관중석에서 전 남자친구를 발견하고 눈물을 흘리는 일이 벌어졌다.

뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 지난달 28일(현지시각) 세계 랭킹 13위인 무호바는 US오픈 테니스에 출전, 소라나 시르스테아에게 1-4로 뒤진 상황에서 갑자기 동작을 멈추고 관중석을 가리킨 뒤 얼굴을 수건으로 닦았다. 그녀는 심판에게 지연에 대해 사과한 뒤 눈물을 흘리며 경기를 이어갔다.

대회 관계자들과 관중들은 이 모습에 의아해했다. 그녀는 심호흡을 하고 다시 경기에 집중해 결국 승리를 거뒀다.

경기 후 기자회견에서 무호바는 "테니스와는 관련 없는 일이었다"며 당시 상황을 설명했다. "벤치 맞은편에 전 남자친구가 앉아 있었다. 그는 가끔 있어서는 안 될 곳에 나타나곤 한다. 그 순간 놀랐고, 나가달라고 했지만 처음엔 안 나가더니 결국 나갔다. 당시 경기에 집중하기 어려웠다"고 고백했다.

대회 규정상 선수는 특정 인물의 티켓 구매나 출입증 발급을 차단할 수 있지만, 무호바는 그런 요청을 하지 않았던 것으로 전해진다.

이틀 뒤 동료 체코 선수 린다 노스코바를 꺾은 후 무호바는 "이젠 괜찮다. 모든 게 잘 해결됐다"고 기자들에게 말했다.

향후 유사한 일이 재발하지 않을 것 같냐는 질문에는 "글쎄, 누가 알겠나. 나도 잘 모르겠다"고 답했다.

한편 이에 앞서 지난 7월 윔블던에서는 영국의 테니스 선수 엠마 라두카누(22)가 두바이에서 자신을 괴롭혔던 남성을 경기 중 관중석에서 발견하고 눈물을 터뜨렸다. 해당 남성은 접근 금지 명령을 받았으며 티켓 판매가 금지됐다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"오면 가둬버리겠다"…BTS 정국, 자택 침입에 강력 경고[SC이슈]

2.

린, 이수와 이혼 8일만에 웃었다…임영웅·이찬원 옆 '환한 미소'

3.

서장훈, 끝내 눈물 쏟아..딸 잃은 母 사연에 먹먹

4.

'성폭행 3년6개월 구속' NCT 퇴출 태일, 17일 항소심 "사회 보탬 되겠다"

5.

도경완, '서브 논란' 후 ♥장윤정과 첫 근황...'낮술+삼겹살' 달콤한 부부데이트

연예 많이본뉴스
1.

"오면 가둬버리겠다"…BTS 정국, 자택 침입에 강력 경고[SC이슈]

2.

린, 이수와 이혼 8일만에 웃었다…임영웅·이찬원 옆 '환한 미소'

3.

서장훈, 끝내 눈물 쏟아..딸 잃은 母 사연에 먹먹

4.

'성폭행 3년6개월 구속' NCT 퇴출 태일, 17일 항소심 "사회 보탬 되겠다"

5.

도경완, '서브 논란' 후 ♥장윤정과 첫 근황...'낮술+삼겹살' 달콤한 부부데이트

스포츠 많이본뉴스
1.

"실망시켜 죄송" 만원관중 홈 데뷔전 패배, 손흥민은 가장 먼저 팬을 언급했다

2.

"교통사고 나서 죽어라" 14승 투수 향한 선넘는 폭언과 욕설…선수·가족은 감정 쓰레기통이 아니다 [SC시선]

3.

韓 축구 '최고의 골잡이' 독일 분데스리거로 재탄생!…이적료 326억→오는 2030년까지 계약

4.

'SON 콘서트' 같았던 손흥민의 LA 홈 데뷔전...'골대 강타' 불운 속 아쉬운 '침묵'

5.

"한국 마무리 투수의 전설이자, 국제 위상 상징적 인물" 은퇴 앞둔 레전드, 일구대상 영예까지

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.