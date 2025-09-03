스포츠조선

한·중·일 석학, 스포츠관광의 미래를 논하다...11일 서울 국제 스포츠관광 포럼

최종수정 2025-09-03 15:37

한·중·일 석학, 스포츠관광의 미래를 논하다...11일 서울 국제 스포츠…

서울특별시체육회(회장 강태선)는 2025년 9월 11일(목) 서울시립대학교 100주년 기념관 국제회의장에서 「2025 서울 국제 스포츠관광 포럼」을 개최한다고 밝혔다.

이번 포럼은 국민체육진흥공단, 대한체육회, 서울관광재단, 서울특별시체육회, 한국관광학회, 한국올림픽성화회, 한국체육기자연맹, 한국체육학회, ㈔K-스포츠커뮤니티가 함께 운영 세부사항을 논의하여 준비하였고, "글로벌 스포츠관광의 미래와 서울의 역할"을 주제로, 해외 및 국내 스포츠·관광 분야 전문가 등 약 300명이 참석해 스포츠와 관광의 융합 발전 전략을 논의할 예정이다.

개회식에는 서울특별시체육회(회장 강태선)와 일본스포츠관광연합회(회장 하라다 무네히코) 간 업무협약(MOU) 체결이 진행되며, 특히 이번 스포츠 관광포럼을 통해 일본과 전략적제휴관계가 성사되면, 이미 지난 1993년도에 MOU를 체결 한 이후 현재까지 30년 이상 스포츠친선교류대회가 이어지는 중국의 북경 체육회와 연계하여 한.중.일 3개국의 스포츠친선교류로 확대해나아간다는 방침이다


한·중·일 석학, 스포츠관광의 미래를 논하다...11일 서울 국제 스포츠…
기조발제에는 ▲문화체육관광부 국민소통실 유병채 실장, ▲중국 북경체육대학교 팡얀 교수(현 스포츠관광 전문으로 국내외 주요 학술지에 40편 이상의 논문 게재), ▲일본스포츠관광연합회 하라다 무네히코 회장(전 오사카체육대학교 총장) 등 해외 연사가 참여해 글로벌 스포츠관광 허브 서울의 비전을 제시할 예정이다.

오후 체육 및 관광 세션에는 ▲AI·빅데이터 기반 서울형 스포츠관광 수요 분석과 전략(한국체육대학교 박재현 교수), ▲e스포츠를 통한 미래지향적 콘텐츠 창출(경동대학교 송석록 교수), ▲글로벌 메가 이벤트와 관광 전략(한림대학교 윤은주 교수), ▲서울 스포츠관광 글로벌 마케팅 전략(한국관광공사 함창호 차장) 등 심도 있는 주제 발표와 토론(좌장 서울시립대학교 황선환 교수)이 이어질 계획이다.

행사장에서는 다양한 부대행사도 마련된다. 서울특별시체육회와 서울관광재단이 공동으로 운영하는 서울체육, 서울관광 홍보부스에서는 서울의 스포츠 인프라와 관광명소를 알리는 전시·홍보가 진행되며, 내·외국인이 직접 참여할 수 있는 레이저 사격 및 뉴스포츠 체험존이 운영된다

또한, 스포츠관광 미래 인재 발굴을 위한 대학원생 아이디어 공모전도 함께 진행된다. 이번 공모전은 창의적이고 실현 가능한 스포츠관광 활성화 방안을 발굴하기 위해 마련됐으며, 수상작은 포럼 현장에서 발표 및 시상할 예정이다.

이번 포럼은 동북아 3국의 스포츠관광 활성화 방안을 논의하는 중요한 자리로, 스포츠 및 관광 분야 관계자뿐만 아니라 관심 있는 일반 시민 누구나 무료로 참가할 수 있다.

서울특별시체육회 강태선회장은 "서울은 세계적 스포츠 이벤트 개최 경험과 한강을 비롯한 풍부한 관광 자원을 보유한 K-관광 글로벌 도시"라며 "이번 포럼을 통해 국제스포츠관광 협력의 장이자 다양한 창의적 아이디어가 스포츠산업 발전에 기여하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박나래 자택 절도범, 징역 2년…"강남 중고 명품숍 돌고 돌았다"[SC이슈]

2.

'금수저' 장원영, 부내나는 어린 시절 공개...태생부터 아이돌 미모

3.

소향, 결혼 25년만 이혼 "귀책사유 없는 합의 이혼" [전문]

4.

강남母 "국대 ♥이상화 결혼 반대했는데..간암 시父 병간호까지 챙겨"('유퀴즈')

5.

[공식]소향, 2년 전 이혼했다…"한쪽 귀책사유 NO, 서로 합의"(전문)

연예 많이본뉴스
1.

박나래 자택 절도범, 징역 2년…"강남 중고 명품숍 돌고 돌았다"[SC이슈]

2.

'금수저' 장원영, 부내나는 어린 시절 공개...태생부터 아이돌 미모

3.

소향, 결혼 25년만 이혼 "귀책사유 없는 합의 이혼" [전문]

4.

강남母 "국대 ♥이상화 결혼 반대했는데..간암 시父 병간호까지 챙겨"('유퀴즈')

5.

[공식]소향, 2년 전 이혼했다…"한쪽 귀책사유 NO, 서로 합의"(전문)

스포츠 많이본뉴스
1.

英 단독 보도! 토트넘, '손흥민 공백' 걱정에 덜덜 떨었나...'이강인 굿바이' PSG 공격수 계약했는데→"새 윙어 추가 영입 위해 막판 문의"

2.

'오래 전부터 좋아한' 김하성, ATL 제대로 데려왔네...첫 출전서 164.2㎞→157.1㎞ 멀티 하드히트 폭발

3.

오타니 7억달러 계약 후 100번째 홈런, 김혜성 복귀 대주자로 득점...이 모두 허사가 된 뼈아픈 패배

4.

14G 동안 이보다 낮은 적은 없다…'MVP 이름 쓴다' 폰세, 오늘 어쩌면 대기록이 나온다

5.

여자 버리고 아스널 갔어! 요케레스 결별 챈트에 당혹→"그 노래엔 답할 게 없다"…여전히 'SNS 맞팔중' 재결합 가능성?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.