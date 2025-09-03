한·중·일 석학, 스포츠관광의 미래를 논하다...11일 서울 국제 스포츠…

|
서울특별시체육회(회장 강태선)는 2025년 9월 11일(목) 서울시립대학교 100주년 기념관 국제회의장에서 「2025 서울 국제 스포츠관광 포럼」을 개최한다고 밝혔다.
오후 체육 및 관광 세션에는 ▲AI·빅데이터 기반 서울형 스포츠관광 수요 분석과 전략(한국체육대학교 박재현 교수), ▲e스포츠를 통한 미래지향적 콘텐츠 창출(경동대학교 송석록 교수), ▲글로벌 메가 이벤트와 관광 전략(한림대학교 윤은주 교수), ▲서울 스포츠관광 글로벌 마케팅 전략(한국관광공사 함창호 차장) 등 심도 있는 주제 발표와 토론(좌장 서울시립대학교 황선환 교수)이 이어질 계획이다.
또한, 스포츠관광 미래 인재 발굴을 위한 대학원생 아이디어 공모전도 함께 진행된다. 이번 공모전은 창의적이고 실현 가능한 스포츠관광 활성화 방안을 발굴하기 위해 마련됐으며, 수상작은 포럼 현장에서 발표 및 시상할 예정이다.
이번 포럼은 동북아 3국의 스포츠관광 활성화 방안을 논의하는 중요한 자리로, 스포츠 및 관광 분야 관계자뿐만 아니라 관심 있는 일반 시민 누구나 무료로 참가할 수 있다.
서울특별시체육회 강태선회장은 "서울은 세계적 스포츠 이벤트 개최 경험과 한강을 비롯한 풍부한 관광 자원을 보유한 K-관광 글로벌 도시"라며 "이번 포럼을 통해 국제스포츠관광 협력의 장이자 다양한 창의적 아이디어가 스포츠산업 발전에 기여하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.