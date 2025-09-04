스포츠조선

치맥페스트, 美 K-POP 전문 라디오 'RAIN FM'과 공연무대 콜라보

기사입력 2025-09-04 10:49


치맥페스트, 美 K-POP 전문 라디오 'RAIN FM'과 공연무대 콜라…
왼쪽부터 이영현 참컴 부사장, 브라이언 전 레인FM 대표, 이주헌 참컴USA 이사가 업무협약에 서명한 후 포즈를 취하고 있다. 사진제공 : 참컴USA

미국 최초 K-POP 전문 라디오 채널 RAIN(레인) FM이 다음 달 미국 LA 인근 오렌지카운티에서 열리는 치맥페스트에서 다양한 공연과 함께 현장 생방송을 진행한다.

이를 위해 치맥페스트 주최 측은 레인 FM(대표 브라이언 전)과 치맥페스트 성공 개최를 위한 공동 마케팅 업무협약을 체결했다고 4일 밝혔다.

레인 FM은 청취자들로부터 신청 받은 K-POP 인기곡을 유명 DJ들이 치맥페스트 메인 무대에서 배틀 형식으로 펼치는 공연을 준비하고 있다.

아울러 공개 방송 부스와 송출 시설을 마련해 이 공연을 생방송으로 진행할 예정이다.

LA 광역권에 라디오 방송을 시작한 지 올해로 13년 된 레인 FM은 최근 미 전역에 K-POP 음악만 24시간 송출하는 라디오 방송으로 탈바꿈했다. 캘리포니아 라디오 방송국으로는 유일하게 빌보드차트 순위 집계를 위해 K-팝 방송횟수 통계를 제공하고 있다.

브라이언 전 레인 FM 대표는 "K-Pop이 전 세계 음원시장에서 정점을 찍고 있는 상황에서 치맥페스트와의 협업이 K-culture의 메신저가 될 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 치맥페스트는 오는 10월 10일부터 12일까지 미국 캘리포니아 오렌지카운티 웨스트민스터몰(Westminster Mall)의 축구장 2배 규모에 달하는 행사장에서 진행될 예정이다.

행사는 미디어 컨설팅 전문회사 참컴(대표 유영선)의 미주 법인 참컴USA와 LA에서 한국 기업의 미국 진출을 돕는 회사인 링크원(대표 오세진)이 설립한 특수 목적법인(CHIMAC-FEST LLC)이 주최한다.

