하나금융, 미국 관세 피해 기업 유동성공급 "30조 규모 금융지원 시행"

하나금융그룹이 미국의 관세 부과로 인해 직ㆍ간접 피해가 우려되는 중소ㆍ중견기업 및 소상공인을 위한 총 30조원 규모의 금융지원을 시행한. 금융지원은 미국의 관세 정책 시행에 따라 대내외 금융시장 불확실성이 확대되는 상황 속에서 경영에 어려움을 겪고 있는 중소ㆍ중견기업과 소상공인의 신속한 경영 안정화를 돕기 위해 마련됐다.
하나은행은 관세 부과로 큰 피해가 예상되는 자동차 부품업체를 위해 신용보증기금과 협약을 체결해 300억원 규모의 금융지원을 이어오고 있으며, 현대차/기아 협력업체의 수출 공급망 확대를 위해 금리우대 및 보증료 100% 지원 혜택이 적용된 6300억원 규모의 무역보험공사 보증부 대출 공급도 지속할 예정이다.
신성장산업 및 유망창업기업을 대상으로 1조7000억원 규모의 신용보증기금 및 기술보증기금 보증부 대출을 지원함으로써 산업 경쟁력 강화는 물론 실물경제 회복에도 만전을 기할 계획이다. 이밖에 관세 피해로 인해 유동성 위기에 직면한 기업에 대해서는 원금상환 없이 기한연장, 분할상환 유예, 금리감면, 신규자금 지원 등 다양한 금융혜택도 병행하고 있다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com