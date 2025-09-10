"케데헌 팬이라면 즐겨라" 서울광장서 서울 헌터스 페스티벌 개최

|
서울광장에서 14일 오후 6시 '서울 헌터스 페스티벌'이 개최된다. 서울 헌터스 페스티벌은 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'의 배경 도시인 서울의 중심에서 국내외 케데헌 팬이 함께 즐기는 체험형 축제다.
순서는 1라운드(Exo 'Love Me Right'), 2라운드(멜로망스 '사랑인가봐'), 3라운드(사자보이즈 'Soda Pop'), 4라운드(사자보이즈 'Your Idol'), 5라운드(헌트릭스 'Golden')로 진행된다. 온라인 경연은 사전에 제출한 퍼포먼스 영상을 대형 스크린으로 감상하여 심사위원들이 비대면으로 심사할 예정이다.
서울 헌터스 페스티벌의 또 다른 묘미는 케이팝으로 하나 된 관객들이 무대를 만드는 참여 프로그램이다. 전문 댄서의 시범에 맞춰 '소다팝(Soda Pop)' 포인트 안무 레슨, 무작위 케이팝 곡에 맞춰 춤추는 랜덤 플레이 댄스 등 관람객과 경연 참가자가 함께 어울리는 시간이 진행된다.
'K-타이거즈'는 단순한 시범 중심의 태권도 공연을 넘어 다양한 갈라쇼와 융복합 공연을 창작해 전 세계 100여 개국에서 태권도 공연을 펼치고 있는 문화사절단이다. '2025 서울 헌터스 페스티벌'은 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 주요 명장면은 서울 관광 유튜브 채널 '비짓서울'을 통해 송출할 계획이다.
구종원 서울시 관광체육국장은 "서울을 찾는 외국인 관광객들이 화면 속에서 보던 서울의 풍경과 매력을 직접 경험하고 오래 기억할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.
