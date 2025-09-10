스포츠조선

"케데헌 팬이라면 즐겨라" 서울광장서 서울 헌터스 페스티벌 개최

기사입력 2025-09-10 09:45


서울광장에서 14일 오후 6시 '서울 헌터스 페스티벌'이 개최된다. 서울 헌터스 페스티벌은 '케이팝 데몬 헌터스(케데헌)'의 배경 도시인 서울의 중심에서 국내외 케데헌 팬이 함께 즐기는 체험형 축제다.

10일 서울시와 서울관광재단에 따르면 서울 헌터스 페스티벌은 MC 딘딘과 조현영이 진행을 맡고, 내?외국인 총 10팀이 참가하여 케데헌 OST를 활용한 커버 무대가 진행된다. 최근 유튜브 쇼츠 조회수 900만회를 달성한 '초딩 헌트릭스'도 이번 경연에 참가하여 화제를 모았다. 참가팀은 아시아, 북?남미, 유럽 등 대륙별로 고르게 사전 선발했으며, 서울에 오기 어려운 참가자를 위해 온라인 경연도 병행해 글로벌 팬덤의 참여 폭을 넓혔다.

경연은 댄스와 보컬 부문으로 나뉘어 케데헌의 주요 명장면에 삽입된 5곡을 활용한 라운드 배틀(Round battle) 형식으로 펼쳐진다. 모든 경연 종료 후 심사위원 점수와 현장 반응을 종합해 총 4팀(댄스 2팀, 보컬 2팀)이 최종 수상의 영예를 안게 된다.

순서는 1라운드(Exo 'Love Me Right'), 2라운드(멜로망스 '사랑인가봐'), 3라운드(사자보이즈 'Soda Pop'), 4라운드(사자보이즈 'Your Idol'), 5라운드(헌트릭스 'Golden')로 진행된다. 온라인 경연은 사전에 제출한 퍼포먼스 영상을 대형 스크린으로 감상하여 심사위원들이 비대면으로 심사할 예정이다.

서울 헌터스 페스티벌의 또 다른 묘미는 케이팝으로 하나 된 관객들이 무대를 만드는 참여 프로그램이다. 전문 댄서의 시범에 맞춰 '소다팝(Soda Pop)' 포인트 안무 레슨, 무작위 케이팝 곡에 맞춰 춤추는 랜덤 플레이 댄스 등 관람객과 경연 참가자가 함께 어울리는 시간이 진행된다.

축제 피날레는 케데헌의 액션 장면과 안무 제작에 참여한 태권도 공연팀 'K-타이거즈'가 장식한다. 전 세계적으로 챌린지 열풍을 일으킨 'Soda Pop'과 'Your Idol' 곡에 맞춰 태권도와 K-pop을 절묘하게 융화시킨 퍼포먼스로 관객들에게 큰 감동을 선사할 예정이다.

'K-타이거즈'는 단순한 시범 중심의 태권도 공연을 넘어 다양한 갈라쇼와 융복합 공연을 창작해 전 세계 100여 개국에서 태권도 공연을 펼치고 있는 문화사절단이다. '2025 서울 헌터스 페스티벌'은 누구나 무료로 참여할 수 있으며, 주요 명장면은 서울 관광 유튜브 채널 '비짓서울'을 통해 송출할 계획이다.

구종원 서울시 관광체육국장은 "서울을 찾는 외국인 관광객들이 화면 속에서 보던 서울의 풍경과 매력을 직접 경험하고 오래 기억할 수 있도록 다양한 콘텐츠를 지속적으로 발굴하겠다"고 말했다.


