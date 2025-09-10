스포츠조선

아이 이름 때문에 이혼 소송…"부모 자격 없다" 비난 쏟아져

기사입력 2025-09-10 11:46


아이 이름 때문에 이혼 소송…"부모 자격 없다" 비난 쏟아져
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 중국의 한 부부가 아이 이름을 둘러싼 갈등으로 인해 이혼 소송을 벌여 화제다.

왕이뉴스 등 중국 매체들에 따르면 상하이 푸둥 신구 인민법원은 최근 이혼 소송 중인 부부의 사건을 심리하며, 아기 이름을 둘러싼 갈등으로 인해 출생증명서가 1년 넘게 발급되지 않은 사례를 공개했다.

해당 부부는 2023년 혼인신고를 했고, 이듬해 건강한 남자아이를 출산했지만, 아이의 이름을 정하지 못해 출생증명서 발급이 지연되었다.

부부는 각자 원하는 이름을 고집하며 상대방에게 서류를 요구했지만, 끝내 합의에 이르지 못했다.

법원에 제출된 증거에 따르면, 두 사람은 병원을 따로 방문해 자신이 정한 이름으로 등록을 시도했지만, 규정 미준수로 모두 거절당했다.

이로 인해 아이는 이미 생후 1년이 넘었지만 출생증명서가 없어 호적 등록도 못하고, 예방접종조차 어려운 상황이다.

법원은 출생증명서가 신생아의 법적 신분을 확보하는 데 필수적인 서류임을 강조하며, 부모의 개인적 갈등으로 처리가 지연되는 것은 아이의 인권 침해에 해당한다고 판단했다.

이에 따라 법원은 '미성년자 보호 통지서'를 발부하고, 부모가 지정된 기간 내에 협력해 출생증명서를 발급받도록 명령했다.


그러나 이후에도 부부의 갈등은 이어졌고, 결국 법원이 출생증명서를 임시 보관한 뒤 어머니에게 전달해 호적 등록을 진행하도록 결정했다.

이 사례는 중국 SNS에서 빠르게 확산되며 많은 이들의 공분을 샀다. 한 네티즌은 "이런 부부는 아이를 낳아서는 안 된다"고 비판했고, 또 다른 이는 "이름은 바꿀 수도 있는데, 등록을 안 하는 부모는 책임감이 없다"고 지적했다.

법원은 부모에게 감정 싸움에 아이를 이용하지 말고, 보호자로서의 책임을 다할 것을 강하게 경고했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈, 이혼 11년 만에 재혼 임박 “전 재산 주겠다는 누나 나타나”

2.

조정석, 대치동 건물 110억에 ‘부산행’ 연상호 감독에 넘겼다[SC이슈]

3.

이영애, 이병헌에 사과 “광고 촬영 당시 옆자리 남자에 눈길”

4.

이지혜 "수영복 기자회견 감행...가슴 수술 해명 위해 겨드랑이 오픈" ('돌싱포맨')

5.

이효리 "요가원 오픈, 서울은 달라...첫 수업 우왕좌왕" ('완벽한하루')

연예 많이본뉴스
1.

탁재훈, 이혼 11년 만에 재혼 임박 “전 재산 주겠다는 누나 나타나”

2.

조정석, 대치동 건물 110억에 ‘부산행’ 연상호 감독에 넘겼다[SC이슈]

3.

이영애, 이병헌에 사과 “광고 촬영 당시 옆자리 남자에 눈길”

4.

이지혜 "수영복 기자회견 감행...가슴 수술 해명 위해 겨드랑이 오픈" ('돌싱포맨')

5.

이효리 "요가원 오픈, 서울은 달라...첫 수업 우왕좌왕" ('완벽한하루')

스포츠 많이본뉴스
1.

[멕시코전 전반 분석]"손흥민 벤치" 오현규 1대1 '미스'→EPL 히메네스, 환상 헤더골…아쉬운 홍명보호 0-1 뒤진 채 후반 기약

2.

"토트넘 결별 4개월→노팅엄 지휘봉" 'SON스승' 선임배경은 그리스 괴짜갑부 구단주의 절대신뢰 '비피셜'

3.

'로버트 감독 자비없네' 김혜성 또또 선발제외, 전날 콜로라도전 2타수 무안타 여파인가

4.

"50홈런 얘기 하도 나오니, 욕심이 안 생기겠나" 디아즈도 사람이었다, 그런데 반전이... [광주 현장]

5.

[멕시코전 라인업]"손흥민 벤치→김민재 선발, 9명 교체" 홍명보호, 大파격 베스트 11…이강인→카스트로프 출격, 오현규 공격 선봉

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.