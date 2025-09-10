스포츠조선

쿠팡, 산업부 '제조 AX 얼라이언스' 참여…"자동화 로봇 등 혁신 가속화"

기사입력 2025-09-10 17:36


쿠팡, 산업부 '제조 AX 얼라이언스' 참여…"자동화 로봇 등 혁신 가속…

쿠팡이 유통 물류분야 AI 대전환 혁신 선도에 나선다. 정부가 분야별 AI선도기업과 전문가들로 구성한 민관합동 위원회인 '제조업 AX 얼라이언스'에 참여한다. 쿠팡은 유통·물류 산업의 AI 대전환을 이끌 주요 기업으로 AI기술 기반 혁신을 선도할 방침이다.

10일 쿠팡에 따르면 산업통상자원부의 '제조 AX(AI Transformation) 얼라이언스 출범식'에 박대준 쿠팡 대표이사가 참석했다. 행사에는 김정관 산업부 장관을 비롯한 AI전문 기업, 대학·전문 연구기관 등이 참석했다.

제조 AX 얼라이언스는 AI 팩토리·AI제조서비스·자율주행차·휴머노이드 등 업종별 10가지 얼라이언스로 구성된다. 각 업종별 얼라이언스에선 업종 대표 기업과 AI전문가, 학계가 머리를 맞대고 AI 대전환을 위한 규제 혁파 및 제도 개선 방안, 혁신 프로젝트 등을 논의한다. 쿠팡은 유통·물류 얼라이언스에서 정기적으로 활동하게 된다.

쿠팡은 '제조 AX 얼라이언스'에 앞서 지난 4월 산업부가 발족한 '유통-AI 얼라이언스'에 참여해왔다. AI·로봇·자동화 등 최첨단 기술을 활용한 풀필먼트센터 업무 효율화 방안 등 유통·물류에 다양한 AI 기술을 접목한 사례를 공유해왔다.

쿠팡은 AI 기반의 최첨단 자동화와 로보틱스 기술 등을 풀필먼트 현장에 빠르게 도입하며 '미래형 물류'의 패러다임을 제시해왔다. 지난 2023년 문을 연 아시아 최대 규모의 대구 풀필먼트센터와 지난해 준공한 광주첨단물류센터 등 주요 물류 인프라 시설에 무인 운반 로봇(AGV), 소팅 로봇(sorting bot), 디팔레타이징 로봇 같은 최첨단 AI기반 기술들을 대거 확대 중이다. 올해 들어 주요 거점 풀필먼트센터들의 AI기술 기반의 자동화율을 빠르게 끌어올리고 있다. 무거운 물건을 운반해주거나 들어주는 자동화 AI 로봇 확대를 통해 풀필먼트 운영의 효율성은 크게 제고하는 동시 직원 업무량은 크게 절감되고 있다.

쿠팡 관계자는 "AX 제조 얼라이언스 참여를 통해 산업부 등 유관 기관과 협력을 강화, 유통 물류 분야의 AI 대전환이 성공리에 추진될 수 있도록 최선의 노력을 기울이겠다"며 "테크 기반의 혁신 기업으로서 글로벌 시장과 경쟁할 수 있는 AI 기술기반의 물류 및 고객서비스 혁신에 속도를 내고 지역 중소상인과의 상생협력도 더욱 강화할 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

옥주현, 결국 고개숙였다 "등록 안 한 채 3년 활동, 명백한 과실"

2.

확 달라진 황재근, 가발 벗어 던졌다…민머리로 돌아와 운동 삼매경

3.

故 이선균 수사정보 유출 경찰, 첫 재판서 “공무상 비밀누설 다툼 여지”

4.

조국 딸 조민, SNS에 고소장 공개 “경고·유예 불구 허위 게시물…합의 없다”[SC이슈]

5.

백지연 ‘현대家 사돈 일상’ 나혼산에서 공개하나 "섭외 받았다"

연예 많이본뉴스
1.

옥주현, 결국 고개숙였다 "등록 안 한 채 3년 활동, 명백한 과실"

2.

확 달라진 황재근, 가발 벗어 던졌다…민머리로 돌아와 운동 삼매경

3.

故 이선균 수사정보 유출 경찰, 첫 재판서 “공무상 비밀누설 다툼 여지”

4.

조국 딸 조민, SNS에 고소장 공개 “경고·유예 불구 허위 게시물…합의 없다”[SC이슈]

5.

백지연 ‘현대家 사돈 일상’ 나혼산에서 공개하나 "섭외 받았다"

스포츠 많이본뉴스
1.

"역시 한국은 강하다! 우리는…" 美원정 0골0승→멘붕 온 日, "신경 안 쓴다"던 홍명보호 소식에 한탄

2.

[인터뷰]"손흥민은 해결사, 가장 좋은 시점 활용할 것" 홍명보 감독의 '캡틴' 신뢰→미소…"아쉬워도 괜찮아" 오현규의 마음고생

3.

충격적 ERA 135.00에 결국 염갈량도 손들었다. 장현식 2군행[잠실 현장]

4.

'이런 대반전 있나' 손흥민 7번 후계자 탄생 비밀 밝혀졌다...포스테코글루가 버린 공격수 적극 추천 "토트넘은 위대한 팀"

5.

박해민은 숨쉬듯 하는 것 → MLB 4714억 슈퍼스타도 했다! "어처구니없는 홈런 강도" 극찬

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.