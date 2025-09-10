'더현대 글로벌' 업계 최초 대만 진출…"K브랜드 해외 시장 공략 지원"

|
현대백화점이 '더현대 글로벌' 사업을 확장한다. 일본에 정규 매장을 오픈하는데 이어, 대만 유명 백화점에서 팝업스토어를 진행한다. 국내 백화점이 대만에 팝업스토어를 여는 건 처음이다.
대만 팝업스토어는 신광미츠코시 백화점 신이 플레이스 A11점 1층 정문에 가까워 주목도가 높은 자리에 86㎡(26평) 규모로 조성, 11개 브랜드를 순차적으로 선보일 예정이다. 지난 4월 중국 상하이와 미국 뉴욕에서 팝업스토어를 진행한 '스탠드 오일', 남녀 공용 화장품 제품을 선보이는 '라카', 2030세대에 인기가 높은 컨템포러리 패션 브랜드 '인사일런스' 등이 대표적이다.
현대백화점이 대만에서 팝업스토어를 여는 건 한류 문화가 현지에서 큰 호응을 얻고 있는 점을 반영했다. K드라마가 대만 현지 OTT 채널에서 상위를 점유하고 현지 2030세대가 K팝을 즐겨 듣는 등 한류 문화의 영향력이 높은 편이다. 한국국제문화교류진흥원에 따르면 지난 4월 대만 넷플릭스 TV 프로그램 부문 톱 10에 3편의 한국 작품이 등극했다. 이외에도 한국의 연예인과 아이돌 팬덤층이 형성돼 있어 K브랜드에 대한 관심이 높다.
현대백화점 관계자는 "더현대 글로벌의 대만 진출은 다양한 K브랜드가 해외에서 인정받고 지속 성장할 수 있는 기회인 동시에 한국 백화점이 주도적으로 K브랜드의 글로벌 유통 영향력을 확대하는 계기가 될 것"이라며 "더현대 글로벌 사업의 브랜드 소싱 역량과 노하우를 바탕으로 해외 유통 모델을 다변화하며 K브랜드의 글로벌화를 이끌 것"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com