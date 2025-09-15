스포츠조선

한림대성심병원, 우수 의료진 대거 영입…의료서비스 질 향상

기사입력 2025-09-15 11:36


[스포츠조선 장종호 기자] 한림대학교성심병원(병원장 김형수)은 의료서비스 질 향상을 위해 간암 및 간질환 유병철 교수, 소아심장 진선미 교수, 위암 김병식·김희성 교수, 재활의학 이준희 교수 등 신규 의료진 5명을 영입했다.

유병철 소화기내과 교수는 대한간학회 이사장을 역임한 간질환 권위자다. 삼성서울병원 암센터장, 건국대학교 의과전문대학원장을 거쳐 현재 한국간재단 이사장으로 활동하고 있으며 간암, 간경변, 간염, 지방간 등 간질환 전반에 대한 풍부한 임상 경험을 보유하고 있다.

진선미 소아청소년과 교수는 소아심장 세부전문의로 서울대학교 의과대학을 졸업하고 서울대학교병원에서 소아청소년과 전공의 및 소아심장 전임의 과정을 수료했다. 소아심장질환 분야를 전문으로 진료한다.

김병식 외과 교수는 대한위암학회 회장을 역임한 위암 치료 분야의 대표적 권위자다. 서울대학교 의과대학을 졸업하고 서울아산병원에서 30여 년간 근무하며 위암 수술 분야에서 탁월한 성과를 거뒀다. 서울아산병원 부원장 및 외과 과장을 역임했으며, 국내 최다 복강경 체내문합 위암 수술 기록을 보유하고 있다.

김희성 외과 교수는 서울아산병원에서 20여 년간 위장관외과 분야에서 활동한 복강경·로봇수술 전문가다. 위암, 비만대사질환, 위장관 점막하종양 등 다양한 위장관 질환을 진료한다.

이준희 재활의학과 교수는 근골격계 통증 재활(초음파 중재하 시술), 심장호흡 재활, 중환자 재활 분야 전문가다. 로봇재활도 시행중이며 현재 대한임상통증학회, 대한심장호흡재활의학회, 대한중환자재활학회 등에서 활발한 학회 활동을 펼치고 있다.

김형수 한림대성심병원장은 "각 분야 최고 권위자의 영입을 통해 환자분들에게 제공하는 전문 의료서비스의 질이 한층 향상될 것"이라며 "앞으로도 지속적인 우수 의료진 영입과 최첨단 의료장비 도입을 통해 환자 만족도 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


한림대성심병원, 우수 의료진 대거 영입…의료서비스 질 향상
(왼쪽 위부터 시계방향으로)유병철·진선미·김병식·이준희·김희성 교수


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘빨간마후라’ 쟈니브라더스 진성만 별세..향년 85세

2.

[인터뷰②]장우영 "박진영 장관급 임명, 대체 어떤 용기가?…형의 다음이 궁금"

3.

‘미우새’ 미미, 모태솔로 고백 “썸도 없었다” 서장훈에 공개 청혼 [SC리뷰]

4.

방시혁, 세단타고 경찰 출석…"심려 끼쳐 송구, 조사 성실히 임하겠다"[SC이슈]

5.

이지혜, 가슴수술 의혹에 수영복 기자회견 "당당히 겨드랑이 오픈" ('돌싱포맨')

연예 많이본뉴스
1.

‘빨간마후라’ 쟈니브라더스 진성만 별세..향년 85세

2.

[인터뷰②]장우영 "박진영 장관급 임명, 대체 어떤 용기가?…형의 다음이 궁금"

3.

‘미우새’ 미미, 모태솔로 고백 “썸도 없었다” 서장훈에 공개 청혼 [SC리뷰]

4.

방시혁, 세단타고 경찰 출석…"심려 끼쳐 송구, 조사 성실히 임하겠다"[SC이슈]

5.

이지혜, 가슴수술 의혹에 수영복 기자회견 "당당히 겨드랑이 오픈" ('돌싱포맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

"내가 본 손흥민의 진정한 힘은…" LAFC 감독이 밝힌 특별한 능력, 대체 뭐길래

2.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

3.

LG에 0대14 굴욕의 대패 후...일정도 잔인하다, 벼랑 끝 KIA 왜 하필 한화 3연전이냐

4.

'퐁당퐁당은 이제 끝났다' 애틀랜타 김하성 시즌 첫 한 경기 3안타, 그보다 더 의미있는 2G 연속안타

5.

"맨유는 강등될거야" 맨체스터 더비 참패 후 옵타 강등 확률 '10.95%'로 상승…희망이 안 보인다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.