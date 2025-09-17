스포츠조선

12세 장애 아들, 악어에 희생…비정한 엄마, 신생아 자녀에 약물 투여도

기사입력 2025-09-17 13:39


12세 장애 아들, 악어에 희생…비정한 엄마, 신생아 자녀에 약물 투여도
자료사진 출처=픽사베이

[스포츠조선 장종호 기자] 12세 자폐 아들이 악어에 의해 희생된 사건으로 충격을 준 30대 엄마가 신생아 자녀에게 약물을 투여한 것으로 드러나 충격을 주고 있다.

뉴욕포스트와 디 애드보케이트 등 미국 매체들에 따르면 루이지애나주 뉴올리언스에 사는 힐다 바스케즈(34)는 아들 브라이언(12)의 사망 사건과 관련해 아동에 대한 2급 학대 및 과실치사 혐의로 체포됐다.

브라이언은 자폐증을 앓고 있었으며, 의사 표현에 어려움을 가진 아이였다.

검찰은 법원에 바스케즈가 사회에 심각한 위협이 된다며 보석 허가를 받아들이지 말아 달라고 요청했다.

그 근거로 루이지애나주 아동·가족복지국(DCFS)의 조사 결과를 제시했는데, 바스케즈와 그녀의 신생아 자녀에게서 마약 양성 반응을 보였다는 것이다. 또한 바스케즈는 이미 두 건의 아동학대 전력이 있다고 밝혔다.

특히 2014년에는 당시 영아였던 브라이언이 두개골 골절과 다리 골절을 입은 사건으로 기소된 바 있으며, 이로 인해 브라이언은 영구적인 장애를 겪게 됐다.

앞서 바스케즈는 아들 브라이언을 방치해 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

브라이언은 올해 8월 14일(현지시각) 새벽 5시 20분쯤 집에서 몰래 빠져나간 뒤 실종됐다. 당시 그는 자신의 방 창문을 통해 밖으로 나간 것으로 확인됐으며, 약 1시간 후 인근 호수에 있는 CCTV에 마지막으로 포착됐다. 실종 신고는 오전 10시 20분 접수됐다.


이후 2주간 수색이 이어졌고, 자원봉사 단체의 드론 수색을 통해 브라이언의 시신이 자택에서 멀지 않은 운하에서 발견됐다. 드론을 조종한 자원봉사자는 "악어들이 시신을 물속에 숨기려 했고, 드론으로 지속적으로 주의를 분산시켜야 했다"고 밝혔다. 당시 악어들은 약 2~3미터 길이로 추정됐으며, 주민들이 간혹 음식물을 던져 준 것으로 파악됐다.

루이지애나주 법원은 검찰의 요청을 받아들여 바스케즈에게 보석 없는 구금과 함께 세 자녀와의 접촉 금지 명령을 내렸다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조우진, 50만원 들고 상경했는데.."무명만 16년, 곁 지켜준 ♥아내 고마워"(유퀴즈)

2.

뷔·제니, 타일러 콘서트 동반 포착…열애설 재점화

3.

이영애, 25년 만 손석희 만났다..MBC 레전드들의 빛나는 투샷

4.

"진짜 그사세네" 장원영, 불가리 韓 대표와 생일파티..럭셔리 시계+편지까지 인증[SC이슈]

5.

구혜선, 벤처기업 CEO 됐다..으리으리한 2층 사무실 공개

연예 많이본뉴스
1.

조우진, 50만원 들고 상경했는데.."무명만 16년, 곁 지켜준 ♥아내 고마워"(유퀴즈)

2.

뷔·제니, 타일러 콘서트 동반 포착…열애설 재점화

3.

이영애, 25년 만 손석희 만났다..MBC 레전드들의 빛나는 투샷

4.

"진짜 그사세네" 장원영, 불가리 韓 대표와 생일파티..럭셔리 시계+편지까지 인증[SC이슈]

5.

구혜선, 벤처기업 CEO 됐다..으리으리한 2층 사무실 공개

스포츠 많이본뉴스
1.

"충격" 英 BBC '최저 평점' 폭탄, 손흥민 떠난 토트넘 새 에이스라더니…히샬리송, 선발 중 최악 평가

2.

프로 15년차에 첫 '규정타석+타격왕' 도전이라니…33세 베테랑 남은 14경기 풀로 뛰면 목표 달성 가능[민창기의 일본야구]

3.

'英 BBC 충격 분석' 손흥민 없어도 잘 나가네! 3년 만에 돌아온 UCL, 프랭크의 토트넘은 다르다...포스테코글루 못하는 '실리 축구'로 승리

4.

"백승호 옆자리? 2부 주전도 어려워" 손흥민 울겠다...참혹한 평가 받은 '前 SON 파트너' 한때 英 최고 재능

5.

역대급 희소식! 아스톤 빌라 '영입 핵심 이강인'→감독 오피셜까지 나왔다…챔스 앞두고 "확실히 출전 가능"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.