"봉합 불가능한 회전근개 파열, 수술법 따라 치료 효과·합병증 위험 달라…

[스포츠조선 장종호 기자] 경기도에 거주하는 김모씨(69)는 수년 전부터 지속된 어깨 통증으로 일상생활에 큰 불편을 겪었다. 팔을 들어 올리거나 뒤로 돌릴 때마다 심한 통증을 호소해 근처 병원을 찾았고, '봉합 불가능한 회전근개 파열' 진단을 받았다. 이후 근육 전진술(Muscle Advancement, MA) 후 완전봉합술을 받았으나, 수술 이후에도 외회전 기능이 회복되지 않아 옷을 입거나 머리를 빗는 일상적인 동작에서도 여전히 불편함을 겪었다. 6개월간의 재활치료에도 호전되지 않았다.
한림대학교성심병원 정형외과 노규철·이용범 교수 연구팀은 봉합 불가능한 회전근개 파열 환자에게 시행하는 대표적 수술법인 '광배근 힘줄 이전술'과 '근육 전진술 후 완전봉합술'의 치료 효과와 합병증 위험성을 비교 분석한 메타 연구 결과를 세계 최초로 발표했다.
연구팀은 회전근개 봉합이 불가능한 광범위 회전근개 파열 환자를 대상으로 '광배근 힘줄 이전술'과 '근육 전진술 후 완전봉합술'의 임상 결과를 체계적으로 비교했다. 이를 위해 세계적으로 권위 있는 의학 분야 학술 문헌 데이터베이스에 등재된 24편의 논문과 총 956건의 수술 사례를 메타 분석했다. 그 결과, 두 수술법 모두 어깨 기능 회복과 통증 개선에는 긍정적인 영향을 미쳤지만, 외회전 기능 회복 여부와 관절 안정성, 합병증 발생률 등에서는 차이를 보였다.
반면 근육 전진술 후 완전봉합술은 관절의 정적 안정성 확보 측면에서 강점을 보였다. 어깨 관절 안정성의 주요 지표인 견봉-상완골 간격(Acromiohumeral Distance, AHD)은 근육 전진술 그룹에서 평균 1.92㎜ 증가해, 오히려 광배근 힘줄 이전술 그룹(-0.19㎜)보다 통계적으로 유의미한 개선을 나타냈다.
연구팀은 이러한 분석 결과를 바탕으로 환자의 연령, 근육 상태, 외회전 기능 손상 정도, 기능적 요구 수준 등을 종합적으로 고려해 수술법을 선택해야 한다고 강조했다. 고령이면서 외회전 기능 결손이 심한 환자에겐 광배근 힘줄 이전술이, 상대적으로 젊고 근육 상태가 양호한 환자에겐 근육 전진술이 더 나은 선택이 될 수 있다.
노규철 교수는 "회전근개 파열 치료의 핵심은 특정 수술법의 일률적 우선순위보다 환자 개개인의 해부학적 특성과 기능적 요구를 균형 있게 반영한 맞춤형 치료 전략에 있다"며 "이를 통해 불필요한 재수술을 줄이고 치료 효율을 극대화할 수 있을 것"이라고 설명했다.
이번 연구 '봉합 불가능한 회전근개 파열에 대한 관절경적 광배근 힘줄 이전술과 근육 전진술의 결과 비교: 체계적 문헌고찰(Outcome Comparison of Arthroscopic Latissimus Dorsi Tendon Transfer and Muscle Advancement for Irreparable Rotator Cuff Tear: A Systematic Review)'는 세계적인 외과학 분야 국제학술지인 'International Journal of Surgery(IF=10.1)'에 최근 게재됐다.
