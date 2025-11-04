우려 딛고 1위 등극, 강성형 감독 "1R 목표는 이뤘다, 부상-체력 관…

|
[수원=스포츠조선 나유리 기자]"가장 중요한 것은 주전 선수들의 부상,체력 관리다."
경기 후 현대건설 강성형 감독은 "카리가 원래 백어택을 아예 안했던 선수이기도 하고, 호흡도 맞추지 못했다. 연습량은 적지만, 높은 토스는 부담스러운 것 같다. 그래도 빠르게 하는 게 상대가 방어하는데 어려움이 있었던 것 같다. 그 부분이 페퍼전보다 움직임이 좋았던 것 같다. 자스티스도 어려운 볼 잘 처리해줬고, 효진이도 걱정이 많았는데 성공율이 좋았다. 득점력 걱정했는데, 여러 선수들이 나오면서 쉽게 풀렸다"고 긍정적으로 봤다.
지난 2시즌 동안 잦은 부상으로 완전한 활약을 하지 못했던 김희진은 이날 친정팀 기업은행을 상대로 공수에서 좋은 활약을 해줬다. 강성형 감독은 "(시즌 끝까지 좋은 활약하는게)우리의 목표다. 오늘 경기에서 몸 놀림이 가장 빠르고 좋았다. 희진이는 부상에 대한 걱정은 없다. 관리를 잘하고 있고, 못 뛸 정도는 아니다. 풀타임 시즌을 치르려면 희진이 역시 체력이 관건"이라고 설명했다.
수원=나유리 기자 youll@sportschosun.com