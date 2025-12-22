이상민, 정위스님 잔치국수 레시피 도용 의혹…"내용증명에도 묵묵부답"
[스포츠조선 김준석 기자] MBN 예능 프로그램 '알토란'에 출연한 방송인 이상민을 둘러싸고 정위스님의 잔치국수 레시피를 도용했다는 의혹이 제기됐다.
지난 21일 유튜브 채널 '정위스님의 채소한끼' 커뮤니티에는 "지난 12월 7일 방영된 한 종합편성채널 프로그램에서 정위스님의 잔치국수와 똑같은 요리가 소개됐다"는 글이 게재됐다.
작성자는 "국물에 통감자를 반 갈라 넣고, 구기자 가루로 간을 하며, 시금치를 생으로 얹은 뒤 뜨거운 국물을 끼얹는 방식까지 동일했다"며 "영상 '더보기'에 적힌 레시피의 재료와 분량 또한 같았다"고 주장했다.
이어 "수십 년간 채식 생활을 하며 만들어온 정위스님의 요리가 한순간에 연예인의 요리처럼 방송되는 것을 보고 황당했고, 정위스님께도 몹시 죄송했다"고 토로했다.
해당 채널 측은 사실 확인을 위해 방송사 시청자 게시판에 문의하고 방송통신위원회에 권리침해 심의를 신청했으며, 내용증명까지 발송했으나 제작진으로부터 아무런 답변을 받지 못했다고 밝혔다.
그러면서 "출처를 밝히고 요리를 공유하는 것은 환영하지만, 출처 없이 무단 도용해 이익을 추구하는 행위는 묵과하지 않겠다"며 "이번 사안 역시 끝까지 시비를 가릴 것"이라고 강조했다.
문제가 된 방송은 MBN '알토란'으로, 해당 회차에는 방송인 이상민이 등장해 '시금치가 생으로 들어간 국수' 레시피를 소개했다.
현재 MBN 공식 유튜브 계정에 올라온 관련 영상에는 "본인 레시피처럼 설명하는 게 불편하다", "출처 표기라도 했어야 하는 것 아니냐", "아무리 레시피에 저작권이 없다 해도 부도덕하다"는 등 시청자들의 항의성 댓글이 잇따르고 있다.
한편 MBN은 이번 도용 의혹과 관련해 현재까지 별도의 공식 입장을 내놓지 않고 있다.
