송성문도 4년인데 → '열도의 자존심' 日 최고타자는 왜 고작 2년인가

기사입력 2025-12-22 13:04


송성문도 4년인데 → '열도의 자존심' 日 최고타자는 왜 고작 2년인가
'열도의 자존심' 일본 최고 거포 무라카미 무네타카가 메이저리그 진출에 성공했다. 계약 내용이 다소 아쉽다. 고작 2년을 보장 받았다. 송성문이 샌디에이고 파드리스로부터 4년 계약을 따냈는데 송성문보다 이름값이 높은 무라카미가 단기 계약을 체결해 궁금증을 자아낸다.
메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 22일(한국시각) '일본의 강타자 무라카미가 시카고 화이트삭스와 2년 3400만달러(약 503억원)에 계약했다'고 보도했다. AP연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자] '열도의 자존심' 일본 최고 거포 무라카미 무네타카가 메이저리그 진출에 성공했다. 계약 내용이 다소 아쉽다. 고작 2년을 보장 받았다. 송성문이 샌디에이고 파드리스로부터 4년 계약을 따냈는데 송성문보다 이름값이 높은 무라카미가 단기 계약을 체결해 궁금증을 자아낸다.

메이저리그 공식 홈페이지 MLB닷컴은 22일(한국시각) '일본의 강타자 무라카미가 시카고 화이트삭스와 2년 3400만달러(약 503억원)에 계약했다'고 보도했다.

'총액 1억달러설'을 흩뿌리며 화제를 모았던 것과 달리 단촐한 액수에 도장을 찍었다.

무라카미는 2022년 일본프로야구(NPB)에서 56홈런을 때렸다. 불과 22세의 나이로 한 시즌 홈런 신기록을 세웠다. 이 시즌 타율 3할1푼8리에 134타점을 올렸다. 홈런 타격 타점 트리플크라운을 달성했다. 2021년과 2022년 연속해서 NPB MVP를 석권했다. 2019년 센트럴리그 신인왕 출신이다. 올스타도 4번이나 뽑혔다.

무라카미가 올해 메이저리그 포스팅을 신청했을 때 메이저리그 트레이드루머스(MTR)는 1억8000만달러도 가능하다고 예측했다.

하지만 3년 연속 100패 불명예를 뒤집어 쓴 최약체 화이트삭스가 초라한 계약서를 내밀었다.

MLB닷컴은 '무라카미는 좌타 슈퍼스타 슬러거로 높은 잠재력을 지녔다. 이번 FA 시장에서 가장 기대되는 선수로 꼽히면서 동시에 가장 논란이 많은 선수이기도 했다. 무라카미는 2022년 이후 삼진과 헛스윙 비율이 늘어나고 볼넷과 출루율이 하락했다. 그의 엄청난 파워가 메이저리그에서 제대로 통할지 우려가 제기됐다'고 지적했다.


송성문도 4년인데 → '열도의 자존심' 日 최고타자는 왜 고작 2년인가
FILE - Japan's Munetaka Murakami (55) hits a home run during the second inning a World Baseball Classic game against the United States, Tuesday, March 21, 2023, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier, File) FILE PHOTO

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

송성문도 4년인데 → '열도의 자존심' 日 최고타자는 왜 고작 2년인가
FILE - Japan's Munetaka Murakami rounds the bases after hitting a home run during the second inning of a World Baseball Classic game against the U.S., March 21, 2023, in Miami. (AP Photo/Marta Lavandier, file) FILE PHOTO

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
메이저리그는 NPB보다 수준 높은 패스트볼과 변화구가 날아오기 때문에 무라카미의 약점은 극대화될 위험이 크다.


MLB닷컴은 '수비에 대한 의문도 있다. 일본에서는 3루수와 1루수를 맡았다. 메이저리그에서는 지명타자로 더 많은 시간을 보낼 가능성도 높다'며 수비력도 의심했다.

MLB닷컴에 따르면 무라카미에게 장기 계약을 제안한 팀도 있었다. 무라카미가 선택을 내린 것이다.

MLB닷컴은 '무라카미는 더 낮은 연봉으로 장기 계약 제시도 받았다. 하지만 무라카미는 2년 계약을 선택하고 자신에게 투자하기로 했다. 그는 2년 계약을 통해 자신의 능력을 증명할 기회를 얻었다'고 조명했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'성매매 벌금형' 지나, 활동중단 9년 만에 가수 복귀하나…"홈 스튜디오 라이프"

2.

에일리, ♥최시훈 루머 입장 발표 "아내 돈 뜯어먹으려 결혼했다고..현재 직업은" ('동상이몽')

3.

효연, 무례한 외모 평가 작심 비판 "보지도 않고 입만 나불...열받아" ('돌싱포맨')

4.

박나래 집 담보로 50억 근저당 설정한 소속사…사무실은 '간판 철거'

5.

'김우빈♥' 신민아, 4000만 원대 웨딩드레스…손예진·김연아가 택한 그 브렌드

스포츠 많이본뉴스
1.

송성문 덕에 키움 초대박...44억 입금 확정, 여기에 추가 15억 비밀도 숨어있다

2.

토트넘 대망신, '손흥민 후계자 자리 거절하겠습니다'...맨유-맨시티행 유력

3.

'연봉 대폭 삭감' 김도영, 오히려 좋다?…유격수부터 WBC까지, 진짜 커리어 전환점 맞이하나

4.

'양민혁 레알 이적설' 이유 있었다! 출전 기회 급감…'팀은 강등 위기' 이대로 토트넘 복귀할까

5.

'와 끝내 박찬호 못 넘나' 115승 레전드 투수, 충격적 은퇴? "계약까지 재검토"

스포츠 많이본뉴스
1.

송성문 덕에 키움 초대박...44억 입금 확정, 여기에 추가 15억 비밀도 숨어있다

2.

토트넘 대망신, '손흥민 후계자 자리 거절하겠습니다'...맨유-맨시티행 유력

3.

'연봉 대폭 삭감' 김도영, 오히려 좋다?…유격수부터 WBC까지, 진짜 커리어 전환점 맞이하나

4.

'양민혁 레알 이적설' 이유 있었다! 출전 기회 급감…'팀은 강등 위기' 이대로 토트넘 복귀할까

5.

'와 끝내 박찬호 못 넘나' 115승 레전드 투수, 충격적 은퇴? "계약까지 재검토"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.