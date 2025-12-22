구자철 뺨 때렸던 리베리, 레알 선수들한테 죽을 뻔했다...카르바할 싸대…

스페인 마르카는 20일(한국시각) 리베리가 레알 마드리드와의 경기에서 다니 카르바할의 뺨을 때렸던 걸 회상하는 인터뷰를 주목했다.
리베리는 "난 카르바할에게 소리를 질렀고 결국 그를 한 대 때리고 말았다"고 웃으며 고백했다. "그 이후로 세르히오 라모스와 페페가 내 인생을 지옥으로 만들기로 결심했다. 내가 공을 터치할 때마다 그들은 마치 나를 죽이려는 것처럼 바라봤다"며 라모스와 페페가 자신을 죽일려는 것처럼 달려들었다고 털어놨다.
사진=Football & Witball
리베리는 진짜 전쟁이 됐다고 말했다. 그는 "경기는 생존의 문제가 됐다. 페페는 더 이상 공을 보러 오지 않았고, 나를 쫓아다녔다. 그들과는 휴전이 없었다. 단 1초의 숨 돌릴 틈도 없었다"며 레알의 다른 선수들과도 계속해서 싸우게 됐다고 회상했다.
21세기 최고의 윙어 중 한 명인 리베리는 실력에 대해서 의심하는 사람은 없지만 경기장에서의 매너는 좋지 못했다. 리베리는 발롱도르 유력 후보에 오를 정도로 레전드였지만 경기장에서는 성격이 괴팍했다. 리베리가 카르바할의 뺨을 때린 건 2012~2013시즌 유럽챔피언스리그(UCL) 준결승 2차전이었다. 당시에는 VAR 판독과 같은 비디오 판정 시스템이 없어서 리베리가 퇴장을 당하지 않았지만 사실 폭력 행위는 절대로 경기장에서 잊어서는 안될 행위다.
리베리는 한국 레전드의 뺨도 때린 적이 있다. 2012년 12월 바이에른과 아우크스부르크의 DFB 포칼컵 16강 경기에서 리베리는 적으로 만난 구자철의 뺨을 때렸다. 볼 경합 과정에서 리베리는 구자철의 발을 걷어찼다. 구자철은 리베리가 의도적으로 발을 걷어찼다고 느껴 리베리한테 달려들었다. 그러자 리베리는 구자철의 뺨을 때렸다. 리베리는 즉각 퇴장을 당했다.
최근 한국에서 개최된 이벤트 경기에 참여하게 된 리베리는 유튜브 슛포러브를 통해 구자철의 뺨을 때렸던 사건을 회상하며 "경기 후에 라커룸에서 만나서 얘기를 나누면서 잘 풀었다"고 말했다. 리베리는 순간적으로 감정이 올라와서 그런 행동을 했다고 이야기했다.
카르바할과의 문제도 잘 풀었던 리베리다. 마르카는 '3년 뒤 리베리와 카르바할은 또 다른 바이에른과 레알 경기에서 다시 만났고, 다시 한 번 그 사건이 주목받았다. 논란을 재점화하기는커녕 카르바할은 그 상처를 완전히 마무리하기로 했다. 그는 경기 중 두 선수가 포옹하는 장면의 사진을 SNS에 공유하며 2014년의 뺨 때림 장면과 대비시켰다. 이는 화해를 상징하는 스포츠맨십의 제스처였고, 과거의 긴장된 에피소드를 품격과 페어플레이의 교훈으로 바꿔 놓았다'며 카르바할과 리베리의 화해도 언급해줬다.