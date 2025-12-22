'유방암 투병' 박미선, '공구' 논란 사과 "나도 환우로서 생각 짧았다" [전문]

최종수정 2025-12-22 14:07

[스포츠조선 정안지 기자] 개그우먼 박미선이 건강 식품 공동구매 논란에 대해 사과했다.

박미선은 22일 자신의 SNS를 통해 "본의 아니게 이번 일로 여러분들 마음을 불편하게 해드렸다"면서 고개를 숙였다.

그는 "내가 생각이 많이 짧았다"면서 "나도 암과 싸우고 있는 환우로서 아직도 모르는 게 너무 많음을 이번 기회에 또 한번 절실하게 느꼈다"고 밝혔다.

그러면서 박미선은 "앞으로 더 공부하고 더 더 신중하겠다"면서 "많이 응원해주신 분들 감사드리고 더 건강 챙겨서 좋은 모습으로 돌아오겠다"고 덧붙였다.

앞서 지난 20일 박미선은 SNS를 통해 "아프면서 제일 중요했던 게 잘 먹는 것"이라면서 건강식품 공동 구매를 시작했다.

이를 두고 일부 네티즌들은 "응원했는데 공구라니 아쉽다", "욕심은 화를 부른다"면서 박미선의 몸 상태를 걱정하며 우려 섞인 반응을 보였다. 이에 박미선은 "노느니 하는 거다. 계속 응원해 달라"면서 답변을 남겼다.

그러나 이후 "유방암에 베리류 안 좋다", "베리류는 의사들이 유방암 환자에게 잘 권하지 않는 식품군이다"면서 부정적인 반응이 쏟아졌다.

결국 박미선은 "이제 치료가 끝나서 천천히 일상 생활에 복귀해 보려고 시작했는데 불편한 분들이 있었다면 죄송하다"고 사과했다.


이어 "다들 걱정해주고 꾸짖어줘서 감사하다. 건강 잘 챙기겠다"면서 "분명히 좋은 거니까 필요한 분들께 도움이 됐으면 좋겠다. 단 환우분들은 담당의와 꼭 상담하고 결정하길 바란다"고 덧붙였다.

한편 박미선은 지난해 유방암 진단을 받고 활동을 중단, 항암 및 방사선 치료 등 힘든 치료 과정을 견뎌냈다. 이 과정에서 박미선은 세 차례 삭발을 하기도 했다.

이후 최근 tvN '유 퀴즈 온더 블럭'에 밝은 모습으로 출연해 근황을 전한 바 있다. 당시 박미선은 "'완쾌'라는 단어를 쓸 수 없는 유방암 환자"라며 "다시 생기면 또 치료하면 된다는 마음으로 살고 있다"고 밝혔다.

이하 박미선 자필편지 전문

안녕하세요 여러분.

본의 아니게 이번 일로 여러분들 마음을 불편하게 해 드렸습니다.

제가 생각이 많이 짧았네요.

저도 암과 싸우고 있는 환우로서 아직도 모르는 게 너무 많음을 이번 기회에 또 한 번 절실하게 느꼈습니다.

앞으로 더 공부하고 더 더 신중하겠습니다.

많이 응원해 주신 분들 감사드리고 더 건강 챙겨서 좋은 모습으로 돌아올게요.

다들 건강하세요.

감사합니다.

박미선 올림

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

