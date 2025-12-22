'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파" ('신랑수업')

최종수정 2025-12-22 14:05

'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파…

[스포츠조선 이게은기자] '신랑수업' 김성수가 박소윤과 '놀이공원 데이트'에 나선다.

24일(수) 밤 9시 30분 방송하는 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업(이하 '신랑수업')' 194회에서는 김성수가 앞서 소개팅을 했던 박소윤과 놀이공원에서 첫 데이트를 하며 미리 크리스마스 분위기를 내는 모습이 펼쳐진다.

이날 김성수는 새 재킷을 입고 댄디한 분위기로 등장한다. '27년 지기' 절친 백지영이 "(박소윤과) 데이트 잘 하라"며 응원 차 사준 옷을 입고 나온 것. 이를 본 '스튜디오 멘토군단'은 "진짜 멋있다!"며 응원하고, 모두의 관심 속 박소윤이 모습을 드러낸다. 김성수는 그녀를 보자 "여전히 예쁘시다"면서 '광대승천' 미소를 짓는다.


'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파…

'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파…

'52세' 김성수, '12세 연하' 쇼호스트♥와 핑크빛 "잠시라도 보고파…
직후, 김성수는 박소윤을 차에 태워 데이트 장소로 이동한다. 차에서 그는 "어제 제가 경기도 광주에서 골프를 쳤다. 골프 끝나고 잠깐 얼굴 보러 가고 싶어서 전화를 했었다. 사실 (소윤 씨가) 부담스러워 할까 봐 고민을 많이 했었다"고 어제 통화를 했던 사실을 언급한다. 그러면서 그는 "어제 간 골프장 근처에 '짜글이 맛집'이 있는데, 소윤 씨 사다 줄까 했었다"라고 해 박소윤을 '심쿵'하게 만든다. '오락부장' 문세윤은 "바로 그게 사랑이다. 맛있는 거 먹을 때 생각나는 사람!"이라고 외쳐 스튜디오를 핑크빛으로 물들인다.

달달한 분위기 속 김성수는 "저도 정말 오랜만에 간다. 촬영 때문에 몇 십 년 전에 갔던 것 같고, 개인적으로는 거의 없다"며 놀이공원 데이트를 준비했음을 알린다. 이어 그는 '스튜디오 멘토군단'에게 "소윤 씨가 놀이공원 데이트를 한 번도 안 해봤다고 해서"라고 설명해 열띤 박수를 받는다. 박소윤 역시 "원래 제 버킷리스트가 전 세계에 무서운 놀이기구를 다 타 보는 것이었다. 오늘 너무 재밌겠다"며 즐거워 한다.

소개팅 후 첫 데이트에 나선 김성수가 놀이공원 데이트에서 박소윤의 마음을 제대로 사로잡을 수 있을지는 24일(수) 밤 9시 30분 방송되는 채널A '신랑수업' 194회에서 확인할 수 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'성매매 벌금형' 지나, 활동중단 9년 만에 가수 복귀하나…"홈 스튜디오 라이프"

2.

에일리, ♥최시훈 루머 입장 발표 "아내 돈 뜯어먹으려 결혼했다고..현재 직업은" ('동상이몽')

3.

효연, 무례한 외모 평가 작심 비판 "보지도 않고 입만 나불...열받아" ('돌싱포맨')

4.

박나래 집 담보로 50억 근저당 설정한 소속사…사무실은 '간판 철거'

5.

'김우빈♥' 신민아, 4000만 원대 웨딩드레스…손예진·김연아가 택한 그 브렌드

연예 많이본뉴스
1.

'성매매 벌금형' 지나, 활동중단 9년 만에 가수 복귀하나…"홈 스튜디오 라이프"

2.

에일리, ♥최시훈 루머 입장 발표 "아내 돈 뜯어먹으려 결혼했다고..현재 직업은" ('동상이몽')

3.

효연, 무례한 외모 평가 작심 비판 "보지도 않고 입만 나불...열받아" ('돌싱포맨')

4.

박나래 집 담보로 50억 근저당 설정한 소속사…사무실은 '간판 철거'

5.

'김우빈♥' 신민아, 4000만 원대 웨딩드레스…손예진·김연아가 택한 그 브렌드

스포츠 많이본뉴스
1.

송성문 덕에 키움 초대박...44억 입금 확정, 여기에 추가 15억 비밀도 숨어있다

2.

토트넘 대망신, '손흥민 후계자 자리 거절하겠습니다'...맨유-맨시티행 유력

3.

'연봉 대폭 삭감' 김도영, 오히려 좋다?…유격수부터 WBC까지, 진짜 커리어 전환점 맞이하나

4.

'양민혁 레알 이적설' 이유 있었다! 출전 기회 급감…'팀은 강등 위기' 이대로 토트넘 복귀할까

5.

'와 끝내 박찬호 못 넘나' 115승 레전드 투수, 충격적 은퇴? "계약까지 재검토"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.