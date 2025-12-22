BTS 해체 고민했던 RM, 이번에도 하이브 저격…"회사가 애정 가져줬으면"[SC이슈]

기사입력 2025-12-22 11:10


BTS 해체 고민했던 RM, 이번에도 하이브 저격…"회사가 애정 가져줬으…
방탄소년단 RM. 스포츠조선DB

[스포츠조선 정빛 기자] 방탄소년단의 리더 RM이 소속사를 향해 공개적으로 아쉬움을 드러냈다.

방탄소년단은 지난 21일 팬 커뮤니티 플랫폼 위버스를 통해 단체 라이브 방송을 진행하며 근황과 향후 활동 계획을 전했다.

이날 멤버들은 2026년을 '방탄소년단의 해'로 언급하며 대대적인 활동을 예고했고, RM은 "2026년은 방탄의 해로 가자. 진짜 큰 게 온다"고 자신감을 보였다. 제이홉 역시 "2026년은 우리에게 중요한 해"라고 힘을 보탰다.

대화 도중 제이홉이 "벌써 2025년이 지나간 것도 믿기지 않는다"고 말하자 지민은 "이 시간대가 제일 괴롭다"고 공감했다. 이에 RM은 "우리 회사가 우리에게 조금 더 애정을 가져줬으면 좋겠다"고 말해 눈길을 끌었다.

진이 "그래도 이것저것 열심히 해주고 있지 않나"라고 반응했지만, RM은 "잘 모르겠다"며 "내가 이런 말 잘 안 하는데, 그냥 조금 더 우리를 보듬어줬으면 좋겠다"고 다시 한 번 솔직한 심경을 밝혔다.

완전체 컴배과 관련해 RM은 "하이브가 발표를 조금 더 빨리 해줬으면 좋겠다"고 말했고, 이에 슈가는 "근시일 내에 발표가 있을 거라고 들었다"고 전했다. 지민 역시 "생각보다 시간이 길게 느껴져 답답하다"고 공감했다. RM은 "내일도 미팅하지 않느냐"며 준비가 계속되고 있음을 에둘러 언급했다.

앞서 RM은 지난 16일 진행한 라이브 방송에서도 컴백을 둘러싼 답답함을 노골적으로 드러낸 바 있다. 당시 RM은 "2025년이 지겨워 죽겠다", "빨리 컴백하고 싶어서 미쳐버리겠다. 이번 연말이 정말 싫다"고 말하며 긴 공백기에 대한 피로감을 숨기지 않았다.

특히 "얼마나 준비가 진행됐는지는 말할 수 없지만, 회사는 언제 컴백일을 발표하느냐"며 하이브를 직접 언급하기도 했다.


팀의 지속 여부를 두고 깊이 고민했던 시간도 있었다고 털어놨다. RM은 "해체를 하는 게 나을지, 팀을 중단하는 게 맞는지 수만 번 고민했다"며 "그럼에도 팀을 이어가는 이유는 멤버들 간의 사랑과 팬 여러분에 대한 사랑과 존중 때문"이라고 밝혔다.

또 "주변에서 왜 2025년 하반기를 그냥 보냈느냐, 왜 아무것도 하지 않았느냐는 말을 많이 듣는다"며 "우리도 시간을 흘려보내고 싶지 않았고, 전역 후 더 많이 활동하고 싶었다"고 말했다.

다만 "하반기에 활동하지 않기로 한 데에는 이유가 있었지만, 그 모든 것을 내가 설명할 수 있는 권한은 없다"며 선을 그었다.

그러면서 "마지막 콘서트가 2022년 10월이었으니 공연 공백이 3년을 넘었다. 무대를 하고 싶은 마음은 당연히 진심"이라면서도 "시간이 흐르며 많은 것이 바뀌었고, 그만큼 준비가 필요하다. 개인적으로는 부담도 크고, 준비만 계속되는 상황이 답답한 것도 사실"이라고 덧붙였다.

방탄소년단은 2013년 6월 데뷔 이후 줄곧 하이브와 계약을 이어왔으며, 2023년 9월 두 번째 재계약을 체결했다. 지난 6월 슈가의 소집해제를 끝으로 멤버 전원이 군 복무를 마치면서, 완전체 활동에 대한 기대감은 한층 높아진 상태다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

