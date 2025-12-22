[오피셜]"월드컵 올인" 홍명보호 12월 FIFA 랭킹, 22위 유지…멕…

선수들 바라보는 홍명보 (천안=연합뉴스) 김준범 기자 = 10일 오후 충남 천안 대한민국축구종합센터에서 축구대표팀 홍명보 감독이 훈련하는 선수들을 바라보고 있다. 2025.11.10
14일 대전월드컵경기장에서 열린 대한민국과 볼리비아의 A매치 평가전. 손흥민이 프리킥 선제골을 터뜨리고 기쁨을 나누고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.14/
[스포츠조선 김성원 기자]홍명보호가 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 22위를 유지하며 2025년의 마침표를 찍었다.
FIFA는 21일(이하 한국시각) 올해 마지막인 12월 랭킹을 발표했다. A매치 데이는 없었찌만 최근 모로코의 우승으로 막을 내린 FIFA 아랍컵 등이 랭킹에 반영됐다. A매치를 치르지 않은 국가는 큰 변동이 없었다.
대한민국은 지난달 순위인 22위를 지켰다. 랭킹 포인트도 변동없이 1599.45점을 기록했다. 아시아 1위인 일본은 18위, 이란도 20위를 유지했다.
2026년 북중미월드컵에서 맞닥뜨릴 상대국들의 FIFA 랭킹도 그대로였다. 홍명보호는 개최국 멕시코(15위), 아프리카의 남아프리카공화국(61위), 유럽 플레이오프(PO) D승자와 함께 A조에 편성됐다.
유럽 PO D의 덴마크(21위), 아일랜드(59위), 체코(44위)는 변동이 없었지만 북마케도니아는 65위에서 66위로 한 계단 떨어졌다. 아랍컵에서 우승은 못했지만 요르단이 결승에 진출하면서 FIFA 랭킹이 66위에서 64위로 상승하면서 북마케도니아가 밀렸다.
FIFA 랭킹 톱10은 스페인, 아르헨티나, 프랑스, 잉글랜드, 브라질, 포르투갈, 네덜란드, 벨기에, 독일, 크로아티아 순으로 유지됐다. 지난 9월 아르헨티나를 따돌리고 선두를 꿰찬 스페인은 2025년을 선두로 마감했다. 11위 모로코가 3.22점을 추가하며 톱10 진입을 목전에 두고 있다.
인터뷰하는 홍명보 감독 (영종도=연합뉴스) 이지은 기자 = 국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미 월드컵에 나서는 홍명보 축구대표팀 감독이 월드컵 조 추첨식 참석과 베이스캠프 답사를 마치고 12일 인천국제공항을 통해 귀국한 뒤 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 2025.12.12
사진캡처=FIFA
홍명보 A대표팀 감독은 월드컵 준비에 여념이 없다. 그는 19일 베이스캠프에 대해 "우리가 멕시코에서 조별리그 세 경기를 치른다. 고지대가 가장 큰 이슈다. 지난번에 말한대로 과학적이고 디테일하게 접근할 필요가 있다. 아무래도 고지대에 너무 오랫동안 머물면 거기에 대한 피로감이 있다"며 "그래서 전문가들과 미팅을 하고 있다. 1월 9일까지 베이스캠프 신청을 해야 한다. 우리 선수들이 가장 좋은 타이밍에 고지대에 들어가 가장 좋은 컨디션을 유지할 수 있는 날짜(상황)를 계속 준비하고 있다"라고 말했다.
태극전사들은 내년 3월 유럽 원정길에 올라 두 차례 친선경기를 펼칠 예정이다. 유럽팀인 오스트리아(24위)와 아프리카팀 한 팀이 유력하게 거론되고 있다.
홍 감독은 "월드컵 첫 경기가 유럽 팀과의 맞대결이다. 그런 맥락"이라며 "3월이면 우리 선수들이 어느 정도의 컨디션을 유지하고 있는지가 중요하다. 과연 거기에서 좋은 베스트 선수를 꾸려서 갈 수 있을지 없을 지도 지켜봐야 한다"라고 강조했다.
그리고 "우리가 멕시코를 제외하고 아프리카팀과도 경기를 펼친다. 강팀과 경기를 하면 좋겠지만, 유연하게 접근을 하고 있다"고 덧붙였다. 김성원 기자 newsme@sportschosun.com