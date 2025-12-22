김의성, 박정민과 갈등 폭로 "권해효랑은 일하면서 나는 피해" ('비보티…

김의성, 박정민과 갈등 폭로 "권해효랑은 일하면서 나는 피해" ('비보티비')
[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김의성이 박정민에게 서운함을 드러냈다.
22일 유튜브 채널 '비보티비'에서는 '김의성 박정민 갈등 폭발 '선배면 다예요?''라는 제목의 영상이 게재됐다.
'비보티비'의 파일럿 콘텐츠인 '임형준의 연기의 성'은 페이크 다큐멘터리 식의 콩트. 김의성과 임형준이 콩트 연기를 펼치고 있는 사이 박정민이 깜짝 게스트로 출연했다. 임형준은 박정민에게 역할을 뺏겼다고 언급했고 김의성도 "너 욕 많이 했다"고 서운해했다.
김의성은 "진짜 열받는 건 네가 권해효랑 하면 하고 나랑 한다 하면 엎는 거 같다"고 토로했다. 이에 박정민은 "그런 건 아니고 개인적이 사정이 있어서 그렇다"고 했지만 김의성은 "권해효는 존경하고 나는 우습냐"고 받아쳤다. 그러자 박정민은 "두 분 다 존경하고 선배님을 더 좋아한다"고 김의성을 달랬다.
하지만 김의성은 "'얼굴' 하고나서 인터뷰 보니까 '권해효라는 선배를 만나고나서 선배에 대한 의미를 다시 알게 됐다' 이런 식으로 얘기해서 나는 뭐였나 싶다"고 서운해했다. 이에 임형준은 "머리색만 비슷하고 형님하고 해효형은 너무 다르다"고 부추겼다.
김의성은 "뭐가 다르냐. 똑바로 얘기를 해봐라"고 추궁했고 박정민은 "학벌은 선배님이 더 높으시다"라며 김의성을 달랬다.
그러나 임형준은 "근데 그것도 솔직히 확인한 사람이 아무도 없다. 형님이 서울대 나온 졸업장 확인한 사람은. 개인정보라 함부로 접근도 못한다"고 말해 웃음을 안겼다.
박정민은 "아무튼 죄송하다. 제가 개인적인 사정이 있어서 그 영화 못하게 됐다"고 말했고 김의성은 "그러니까 왜 갑자기 연기를 안 한다고 해서 이 사달을 일으키냐. 조용히 쉬면 되지. 왜 연기 중단 선언까지 하냐"고 말했다. 이에 박정민은 "말을 안 하면 거절할 수 있는 방법이 없다"고 올해 1년 동안 연기 활동을 쉰다고 밝힌 이유를 밝혔다.
