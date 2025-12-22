김장훈, 미르 비연예인 신부 얼굴 노출에 사과…"나잇값 못했다"[SC이슈]

기사입력 2025-12-22 19:19


김장훈, 미르 비연예인 신부 얼굴 노출에 사과…"나잇값 못했다"[SC이슈…
김장훈(왼쪽), 미르. 스포츠조선DB, 프로필 사진

[스포츠조선 정빛 기자] 가수 김장훈이 그룹 미르의 결혼식 영상을 SNS에 올렸다가 비연예인 신부의 얼굴이 노출되는 논란이 일자 사과했다.

김장훈은 22일 자신의 SNS에 "방철용(미르) 군 결혼 영상과 관련해 사죄의 말씀을 올린다"며 장문의 글을 게재했다.

이어 "어제(21일) 결혼식에 참석해 2부 축가 순서에서 '고속도로 로망스'를 부르고 신부·신랑 퇴장 영상을 올렸는데, 비공개 영상일 것이라고는 꿈에도 생각하지 못했다"고 밝혔다.

그러면서 "비공개라는 사실을 전혀 모르고 있다가 매니저로부터 뉴스를 통해 알게 돼 급히 영상을 내렸지만 이미 퍼질 대로 퍼진 뒤였다"며 "그 사실도 모른 채 가족들과 '너무 잘 끝났다'며 통화까지 했으니 부끄럽기 그지없다"고 자책했다.

또 "복귀 이후 논란을 만들지 않으려 조심해왔지만 나잇값을 못 한 한심한 행동이었다"며 "욕먹고 비난받아 마땅하다"고 거듭 고개를 숙였다.

김장훈은 "특히 (고)은아와 철용이, 은아 언니와 어머니까지 가족처럼 지내온 분들이라 더 미안하다"며 "앞으로 매사에 더 철저히 확인하고, 가장 낮은 자세로 스스로를 돌아보겠다"고 덧붙였다.

미르의 결혼 소식은 지난 12일 본지 단독 보도로 처음 알려졌다. 미르는 지난 21일 경기도 성남 모처에서 1세 연상의 비연예인 연인과 비공개 결혼식을 올렸다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

조세호 '조폭 연루설' 새국면…8년 동거 개그맨 김주호 "알바생이 조폭으로 둔갑"

2.

김장훈, 미르 아내 얼굴 노출 사과 "비공개인 줄 몰라, 나잇값 못해 한심" [전문]

3.

함소원, '동거' 중인 전 남편 진화와 재결합 하나..."헤어지는게 힘들어"('동치미')

4.

장영란, 충격의 '1억' 사용처 "성형보다 돈 많이 들였는데 아무도 몰라" ( 'A급 장영란')

5.

김흥국, '정치 손절'하며 회한의 눈물 "이런 추락 처음...방송·행사 다 끊겨"

연예 많이본뉴스
1.

조세호 '조폭 연루설' 새국면…8년 동거 개그맨 김주호 "알바생이 조폭으로 둔갑"

2.

김장훈, 미르 아내 얼굴 노출 사과 "비공개인 줄 몰라, 나잇값 못해 한심" [전문]

3.

함소원, '동거' 중인 전 남편 진화와 재결합 하나..."헤어지는게 힘들어"('동치미')

4.

장영란, 충격의 '1억' 사용처 "성형보다 돈 많이 들였는데 아무도 몰라" ( 'A급 장영란')

5.

김흥국, '정치 손절'하며 회한의 눈물 "이런 추락 처음...방송·행사 다 끊겨"

스포츠 많이본뉴스
1.

우승팀인데, 투수 부족해요? LG, 한화 방출 '파이어볼러' 장시환 영입...포수 김민수도 합류 [공식발표]

2.

"숙적 일본 꺾었다" 韓 U-15 동생들, '미친 감차→화력 폭발' 한일전 3-0 쾌승…中 넘어 동아시안컵 2위 '체면치레'

3.

英 단독 보도! 日 팬들도 답답해 쓰러질 지경...'백승호 동료' 한때 일본 최고 골잡이, 챔피언십도 대실패 "친정팀 복귀 관심"

4.

"니들 막을 생각은 있냐?" 맨유 레전드 극대노..."충분하지가 않다"

5.

"EPL 우승3파전?애스턴빌라는 아님" 英레전드의 돌직구"맨시티와 2파전→결국 아스널이 우승할것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.