김장훈, 미르 비연예인 신부 얼굴 노출에 사과…"나잇값 못했다"[SC이슈]
|김장훈(왼쪽), 미르. 스포츠조선DB, 프로필 사진
[스포츠조선 정빛 기자] 가수 김장훈이 그룹 미르의 결혼식 영상을 SNS에 올렸다가 비연예인 신부의 얼굴이 노출되는 논란이 일자 사과했다.
김장훈은 22일 자신의 SNS에 "방철용(미르) 군 결혼 영상과 관련해 사죄의 말씀을 올린다"며 장문의 글을 게재했다.
이어 "어제(21일) 결혼식에 참석해 2부 축가 순서에서 '고속도로 로망스'를 부르고 신부·신랑 퇴장 영상을 올렸는데, 비공개 영상일 것이라고는 꿈에도 생각하지 못했다"고 밝혔다.
그러면서 "비공개라는 사실을 전혀 모르고 있다가 매니저로부터 뉴스를 통해 알게 돼 급히 영상을 내렸지만 이미 퍼질 대로 퍼진 뒤였다"며 "그 사실도 모른 채 가족들과 '너무 잘 끝났다'며 통화까지 했으니 부끄럽기 그지없다"고 자책했다.
또 "복귀 이후 논란을 만들지 않으려 조심해왔지만 나잇값을 못 한 한심한 행동이었다"며 "욕먹고 비난받아 마땅하다"고 거듭 고개를 숙였다.
김장훈은 "특히 (고)은아와 철용이, 은아 언니와 어머니까지 가족처럼 지내온 분들이라 더 미안하다"며 "앞으로 매사에 더 철저히 확인하고, 가장 낮은 자세로 스스로를 돌아보겠다"고 덧붙였다.
미르의 결혼 소식은 지난 12일 본지 단독 보도로 처음 알려졌다. 미르는 지난 21일 경기도 성남 모처에서 1세 연상의 비연예인 연인과 비공개 결혼식을 올렸다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
