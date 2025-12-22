韓 대표팀 대위기! '양대산맥' 부상으로 무너졌다…내년 복귀 유력→월드컵 앞두고 '초비상'
|사진=중계화면 캡처
[스포츠조선 강우진 기자]한국 축구 대표팀에 비상이 걸렸다. 팀의 에이스인 이강인과 김민재가 동시에 부상을 당했다.
독일 매체 TZ는 22일(한국시간) "김민재가 치아 문제와 허벅지 근육에 불편함을 느끼고 있다"라고 보도했다. 김민재는 같은날 독일 하이덴하임의 보이트 아레나에서 열린 바이에른 뮌헨과 하이덴하임의 2025~2026시즌 분데스리가 15라운드 원정 경기에서 결장했다. 김민재가 빠진 뮌헨은 4대0 대승을 거뒀다.
앞서 뮌헨은 주중에 김민재의 훈련 강도를 낮추면서 휴식을 부여하고 있었다. 지난 시즌 아킬레스건 부상으로 고생했던 만큼 구단 차원에서도 김민재의 몸 상태를 예의주시하고 있다. 2026 북중미 월드컵을 얼마 남겨두지 않은 시점에서 부상 악재로 한국 대표팀의 고민도 커지고 있다. 김민재는 한국 대표팀의 부주장이자 수비 진영에서 훌륭한 리더십을 보이는 선수다.
김민재뿐만 아니라 대표팀 에이스 이강인도 부상을 당했다. 김민재보다 더 심각한 상황으로 이강인은 햄스트링 쪽에 문제가 있다. 수주간 복귀가 불가능할 것으로 보인다.
이강인은 지난 18일 카타르 알 라이얀의 아흐마드 빈 알리 스타디움에서 열린 2025 FIFA(국제축구연맹) 인터콘티넨털컵 결승전 파리생제르망(PSG)과 플라멩구의 맞대결에서 선발 출전했다.
전반 35분 이강인은 드리블하다가 상대 선수와 강하게 충돌했다. 다리 통증을 호소한 이강인은 그대로 경기장을 빠져나왔다. 이후 이강인은 PSG의 부상자 명단에 이름을 올렸다. 구단에서는 몇 주간 부상이 불가피하다는 입장을 냈다. 이강인의 복귀는 내년 1월에나 가능할 것으로 보인다.
이강인은 최근 주전 경쟁을 펼치고 있는 만큼 빠른 회복이 중요하다. 무엇보다 PSG는 선수층이 두꺼운 팀이기 때문에 장기간 이탈은 경쟁에서 뒤처지는 원인이 될 수 있다.
이강인은 대표팀에서 공격의 핵심이다. 방향 전환과 탈압박, 크로스 및 전진패스 등 한국 대표팀의 플레이메이커로서 역할을 하고 있다. 이강인의 이번 부상으로 소속팀에서 출전 기회를 잃는다면 월드컵을 앞둔 대표팀에게는 큰 악재일 수 있다.
강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.