'연봉 대폭 삭감' 김도영, 오히려 좋다?…유격수부터 WBC까지, 진짜 …

25일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 4회말 무사 만루 KIA 김도영이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.04.25/
[스포츠조선 김민경 기자] 어쩌면 김도영(KIA 타이거즈)은 2026년 커리어의 전환점을 맞이할지도 모른다. 너무도 많은 것이 걸려 있는 시즌이다.
김도영은 지난해 생애 최고의 시즌을 보냈다. 141경기에서 타율 0.347(544타수 189안타), 38홈런, 40도루, 109타점 맹활약. 생애 첫 MVP를 품었다. 1억원이었던 연봉은 올해 5억원까지 껑충 뛰어올랐다. 역대 프로 4년차 연봉 최고액이었다.
정점을 찍자마자 바닥을 찍었다. 개막전부터 햄스트링을 다치면서 꼬였다. 올해만 왼쪽과 오른쪽 햄스트링을 번갈아 3번이나 다쳤고, 재활만 하다 한 해가 다 지나갔다. 30경기밖에 뛰지 못한 채 시즌을 접었다. 2022년 프로 데뷔 이래 개인 한 시즌 최소 경기였다.
당연히 다음 시즌 연봉은 대폭 삭감이 불가피하다. 김도영도 본인이 삭감 대상자인 것은 충분히 받아들이고 있을 것이다. 이번 연봉 협상 테이블에서는 구단이 갑일 수밖에 없다.
다만 KIA는 김도영이 다음 시즌 전력을 좌우할 핵심 선수기에 자존심이 상하지 않을 선을 찾을 것으로 보인다. KIA는 이번 FA 시장에서 주전 유격수 박찬호(두산 베어스)와 4번타자 최형우(삼성 라이온즈)를 놓치면서 타선이 매우 헐거워졌다. 다음 시즌 김도영의 부활이 매우 중요해졌는데, 좋은 자극이 될 정도의 삭감 폭을 고민할 듯하다.
김도영 개인적으로는 2026년이 커리어의 진짜 전환점이 될 전망이다. 일단 건강을 증명하는 게 최우선이고, 건강하다면 3루수에서 유격수로 전환이 가능한지 시험하는 한 해가 될 예정이다.
김도영은 고교시절 특급 유격수로 평가 받았지만, KIA에 입단했을 때는 박찬호가 버티고 있어 유격수로 출전 시간을 늘리기 어려웠다. 3루수로 전향했고, 프로 3년차였던 지난해 타격이 터지면서 성공적으로 안착하는 듯했다.
14일 프리미어12 야구대표팀이 대만 타이베이 티옌무구장에서 쿠바와 경기를 펼쳤다. 2회 2사 만루. 만루포를 터트린 김도영. 타이베이(대만)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2024.11.14/
7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, 김도영이 훈련을 위해 그라운드로 나서고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.07/
KIA는 박찬호가 이탈한 지금, 김도영의 유격수 전환을 진지하게 고민하고 있다. 내년에 유격수로 바로 풀타임을 뛰게 하는 것은 무리라고 판단하고 있다. 내년을 과도기로 봤을 때 부담을 나눌 선수가 필요했고, 아시아쿼터 선수로 호주 국가대표 유격수 출신 재러드 데일을 살피며 대책을 마련해 뒀다.
김도영은 내년 3월에 열리는 월드베이스볼클래식(WBC)에 출전하고자 하는 의지도 매우 강하다. 세계 최고 선수들이 모이는 무대이기 때문. 미국 메이저리그 진출을 꿈꾸는 김도영으로선 당연히 WBC 참가에 욕심이 날 수밖에 없다. 일단 다음 달 사이판에서 진행하는 1차 WBC 캠프 명단에 이름을 올렸다. 건강만 증명하면 최종 엔트리까지는 무난히 승선할 것으로 보인다.
내년 9월에는 아이치-나고야 아시안게임이 열린다. 김도영은 아시안게임 대표팀 합류 역시 목표로 삼을 전망이다. 금메달을 획득해 병역 혜택을 받으면 메이저리그 도전 시기를 훨씬 앞당길 수 있기 때문.
김도영은 지난해 MVP를 차지한 이후 이미 메이저리그 구단들의 관심을 받고 있는 상태다. 내년 WBC가 조금은 이른 메이저리그 쇼케이스가 될 전망. WBC에서 좋은 활약을 펼치면 아시안게임 출전이 더욱 절실할 수밖에 없다.
이 많은 과제를 성공적으로 다 해내려면 결국 또 건강을 증명해야 한다. 김도영은 지난 8월 시즌 아웃 판정을 받은 이후 재활에 전념하면서 부상 재발 방지를 위한 고민을 많이 한 것으로 알려졌다. 겨울에도 휴식 없이 운동에 매진하고 있다는 후문이다.
김도영이 없는 올해 광주기아챔피언스필드는 꽤 썰렁했다. KBO가 역대 최다인 1200만 관중을 돌파하며 흥행할 때 KIA만 지난해 대비 홈관중 수가 줄어 충격을 안기도 했다. 김도영은 MVP의 저력을 되찾으며 내년에 다시 광주의 야구 열기를 끌어올릴 수 있을까.
