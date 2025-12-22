조세호 '조폭 연루설' 새국면…8년 동거 개그맨 김주호 "알바생이 조폭으…

|
[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 조세호를 둘러싼 조폭 연루설과 불법 자금 세탁 의혹이 새로운 국면을 맞았다.
영상에서 은현장은 서울 강남 선릉에 위치한 한 김치찌개 식당을 찾았고, 해당 매장을 운영 중인 김주호 대표를 만났다.
이어 "이번 조폭 연루설에서 내가 빠진 상태로 사진과 의혹이 퍼지다 보니 오해가 더 커진 것 같다"고 말했다.
김주호는 조세호와 연관이 있다고 지목된 조폭 A씨에 대해 "알고는 있지만, 안다는 것 자체가 잘못은 아니지 않느냐"며 "개그맨 생활을 하다 보면 행사 등을 통해 소개를 받으며 관계가 형성될 수 있다. 다만 함께 사업을 하거나 돈독한 관계는 아니었고, 최근 5~6년간은 만난 적도 없다"고 선을 그었다.
특히 논란의 핵심이 된 사진에 대해서는 "조세호와 조폭이 함께 찍힌 사진이 SNS에 올라오며 의혹이 시작됐는데, 그중 일부가 우리 매장에서 촬영된 사진이었다"며 "문제의 사진 속 인물은 조폭이 아니라 고등학생 알바생"이라고 강조했다.
그는 "당진점 점주의 아들로, 가게 일을 배우고 창업 박람회를 체험하고 싶어 아르바이트를 하던 학생이었다"며 "해당 학생이 조폭이라는 오해를 받아 현재 정신과 치료를 받을 정도로 큰 충격을 받고 있다"고 전했다.
그는 "쇼핑몰은 한 달 매출이 10만 원도 안 나올 때가 많다"며 "그런 규모로 무슨 자금 세탁을 하느냐"고 반박했다.
이어 "외부 투자나 지분 관계도 전혀 없다. 만약 사실이라면 이렇게 얼굴을 드러내고 억울함을 호소하지도 못했을 것"이라고 덧붙였다.
김주호는 이번 논란으로 인한 피해도 호소했다. 그는 "권리금 3억 원 이상, 보증금 1억 원, 월세 1500만 원을 들여 운영 중인데 뉴스 이후 매출이 30~40% 이상 급감해 적자 상태"라며 "조폭 식당이라는 낙인이 찍혀 불매 얘기까지 나오고, 가족들까지 오해를 받을까 극심한 스트레스를 받고 있다"고 토로했다. 또한 "조세호에게 너무 미안해 연락도 하지 못하고 있다"고 밝혔다.
한편 조세호는 최근 국내 최대 불법 자금 세탁 총책이라는 조직폭력배 두목 A씨와의 연루설을 제기되며 출연 중이던 tvN '유퀴즈 온 더 블럭', KBS2 '1박 2일' 등의 프로그램에서 하차했다.
