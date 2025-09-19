스포츠조선

무릎 관절염 주사치료 '연골주사'의 진실은?…수찬's 관절토크에서 짚어

기사입력 2025-09-19 16:14


[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원 자체 유튜브 채널에서 환자들이 궁금해하는 무릎 관절염 주사치료의 종류와 효과에 대한 영상이 공개된다.

힘찬병원 이수찬 대표원장과 김태현 진료원장은 19일 유튜브 채널 <수찬's 관절토크>에서 무릎 관절염의 원인과 증상, 그리고 연골주사 치료에 대해 구체적으로 설명했다.

무릎 관절염은 관절을 덮고 있는 연골과 뼈 부위가 점차 손상돼 염증이 생기는 질환이다. 전 세계 60세 이상 인구의 약 10%가 경험하는 질환으로 알려져 있다. 통증과 강직, 움직임 제한이 나타나기 때문에 노년기 삶의 질을 급격히 떨어뜨리는 질환으로 꼽힌다.

무릎 관절염의 치료법은 약물 복용부터 주사, 수술까지 다양하다. 환자의 상태와 관절염 진행 정도에 따라 치료법이 결정된다.

목동힘찬병원 정형외과 김태현 진료원장은 "주사치료는 주로 관절염 초기·중기 환자에게 권장된다"며 "체중 감량이나 근력운동, 진통소염제 복용과 같은 방법을 먼저 시도해 보고 증상이 충분히 개선되지 않을 때 주사치료를 고려한다"고 말했다.

무릎 관절염 주사치료는 연골주사, 골수 흡인 농축물(BMAC) 관절강내 주사, 자가 혈소판 풍부 혈장(PRP) 관절강내 주사가 대표적이다. 각각의 작용 기전과 시술 방식, 효과 등에 차이가 있어 각각의 환자에게 적합한 치료법을 찾는 것이 중요하다.

이번 영상에서는 연골주사에 대해 집중적으로 다뤘다. 연골주사는 무릎 관절을 부드럽게 움직이게 하는 관절 활액 성분을 보충해, 윤활 작용을 개선하고 통증을 완화시키는 작용을 한다.

김태현 원장은 "연골주사를 통해 연골 자체가 자라나거나 재생된다고 보기는 어렵다"며 "관절이 부드럽게 움직이게끔 기름칠해 주는 역할로 이해하는 것이 적절하다"고 설명했다.

수찬's 관절토크 코너는 환자들이 궁금해하는 관절·척추 질환을 전문의들이 직접 출연해 알기 쉽게 설명하는 건강 코너다. 19일 공개된 무릎 관절염 주사치료 중 연골주사에 이어, 오는 26일에는 골수 흡인 농축물(BMAC) 관절강내 주사, 자가 혈소판 풍부 혈장(PRP) 관절강내 주사치료에 대한 상세한 내용이 소개될 예정이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com


