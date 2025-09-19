스포츠조선

고속도로 달리던 버스 기사 가슴에 쇠막대 박혀…화물차 적재함 부품 추정

기사입력 2025-09-19 17:20


[스포츠조선 장종호 기자] 홍콩 고속도로를 달리던 버스의 운전기사가 갑자기 날아온 쇠막대에 가슴을 관통당하는 사고가 발생했다.

더 스탠더드 등 현지 매체들에 따르면 지난 15일 저녁 홍콩 칭롱 고속도로 타이람 터널 인근을 주행하던 버스에서 갑자기 '쾅'하는 소리와 함께 운전기사의 비명 소리가 들렸다. 알고 보니 버스의 앞 유리를 1.5미터 길이의 금속봉이 뚫고 들어와 65세 운전기사 뤄 씨의 가슴에 박혔다.

기사는 곧바로 "누가 도와줄 수 있나요?"라고 물으며 버스를 갓길에 안전하게 정차시켰다.

승객들의 신고로 출동한 구급대는 금속막대를 제거한 후 기사를 병원으로 이송했다.

경찰은 사고 현장에서 쇠막대를 수거해 조사에 착수했다.

조사 결과, 사고는 한 화물차 적재함에서 떨어진 화물 고정용 부속품이었다. 이 쇠막대는 앞서 가던 승용차와 부딪힌 후 튕겨 버스 유리를 관통한 것으로 밝혀졌다. 경찰은 화물차 기사를 위험 운전 혐의로 체포했다.

버스 운영사인 시티버스는 "뤄 기사님의 침착하고 전문적인 대응 덕분에 승객들의 안전을 지킬 수 있었고, 승객들도 질서를 잘 유지해 줘 큰 사고로 이어지지 않았다"며 감사를 전했다.
