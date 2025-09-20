스포츠조선

[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 9월 22일 월요일 오늘의 띠별 운세 (음력 8월 1일)

기사입력 2025-09-22 07:00


[직장인을 위한 오늘의 운세] 2025년 9월 22일 월요일 오늘의 띠별…



쥐띠 : 소망이 이루어 지겠습니다.

60년생 : 겉으로 드러나는 재수는 평범하나 속으로는 짭짤한 수입 등으로 재수가 좋을 것입니다.

72년생 : 하고자 하는 사업이 있다면 다음으로 미루는 것이 좋습니다.

84년생 : 누구나 때가 있는 법입니다. 아직 귀하의 때가 아닐 것입니다.

96년생 : 주위의 친구나 동료의 유혹에 동조한다면 될 일도 안되니 주의하여야 합니다.

소띠 : 반드시 소원이 성취되니 여태껏 노력을 한 보람이 있겠습니다.

61년생 : 많은 이득이 따르는 계약 건이 체결됩니다.


73년생 : 만족할 만하느 직장에 특채로 입사하게 되겠습니다.

85년생 : 귀하는 일이 많아지나 마음은 편안합니다.

97년생 : 만사가 평온할 때 한번쯤 멀리 여행을 떠나는 것도 이로울 것입니다.

범띠 : 항상 늦었을 때가 가장 빠르다고 합니다. 지금도 늦지 않았습니다.

62년생 : 몸에 좋은 약은 입에 쓰다고 했습니다.

74년생 : 고집만 내세우다가 결국에는 커다란 위기에 처하게 됩니다.

86년생 : 귀하의 부주의로 귀중한 물건을 잃어버리게 됩니다.

98년생 : 윗사람이나 주위사람 의 충고를 절대 가벼이 여기지 마십시요.

토끼띠 : 만복을 혼자 차지하려 말고 가까운 사람과 함께 나누는 마음을 가져야 더욱 복되겠다.

63년생 : 욕심을 버리면 크게 노력하지 않아도 사업이 번창일로에 있습니다.

75년생 : 남성은 훌륭한 아내를 맞이하게 되며 여성은 출가를 합니다.

87년생 : 밖으로 나가면 좋지 않습니다.

99년생 : 가문이 빛이나고 자손들이 기쁨을 가져오고 하늘에서도 복을 내리는 형상입니다.

용띠 : 분수껏 행동하는 것이 유익 하리라 봅니다.

00년생 : 처해진 환경이 다소 불우하더라도 그 보다 못한 처지에 있는 사람들을 생각해볼 때입니다.

64년생 : 귀하 혼자의 힘으론 버거운 사업입니다. 권력 있는 사람을 찾으십시요.

76년생 : 모든 것은 항상 시와 때가 있는 법입니다.

88년생 : 친구의 유혹 등을 조심하십시요. 특히 최근에 만난 친구를 주의하도록 하십시요.

뱀띠 : 매사를 무사 튼튼하게 노력하고 정도를 걸어야 합니다.

01년생 : 매화는 혹독한 추위가 있어 그 빛을 더 하는 이치를 알아야 합니다.

65년생 : 자신의 재능을 발휘할 수 있는 기회가 있더라도 항상 배운다는 자세로 임하십시요.

77년생 : 새로운 사업을 시작하는 것은 유리하나 전업이나 취직 등은 어려운 운입니다.

89년생 : 환경을 바꾸지 말고 자중함이 좋을 것입니다.

말띠 : 인내심과 끈기가 많이 필요합니다.

02년생 : 기다리는 마음을 가졌으니 분명히 이루게 됩니다.

66년생 : 크고 작은 어려움이 많이 생기지만, 꾸준한 노력으로 이겨 내어야 합니다.

78년생 : 장거리 여행에도 장애가 없을 것이며 어느 곳으로 가도 좋습니다.

90년생 : 이성과의 데이트가 있겠습니다. 단 늦은 귀가는 금물...

양띠 : 빨리 마음을 바로 잡고 착실하게 살아야 합니다.

55년생 : 귀하는 죄를 짓고는 마음 편히 살 수가 없는 것입니다.

67년생 : 자신의 부주의로 인해 사업이 어려운 길에 놓이게 되고 심하면 부도를 낼 수도 있습니다.

79년생 : 성격상의 결함이 있으니 여러 사람을 만나도 쉽게 인연이 맺어지지를 않습니다.

91년생 : 마음이 안정되지 않아 갈팡질팡하니 일이 더디겠다.

원숭이띠 : 일마다 곤고함이 따르니 하루도 편할 날이 없습니다.

56년생 : 다소 어려움은 있으나 그럴 때일수록 희망은 가까워집니다.

68년생 : 역경을 피하지 말고 당당히 부딪혀 보십시요.

80년생 : 도모하는 일이 호황을 맞게 됩니다.

92년생 : 지혜란 수많은 시행착오 속에서 거듭나는 법입니다. 조급해 하지 마십시요.

닭띠 : 모든 일을 쉽게 이루니 이익이 그 가운데 있습니다.

57년생 : 일을 급히 도모하려고 마음을 태우지 마십시요. 늦게 성취될 것입니다.

69년생 : 공허로운 재물을 탐내지 마십시요. 도리어 재물을 잃을 수도 있습니다.

81년생 : 오래된 지병만 아니라면 조금씩 차도가 있습니다.

93년생 : 지금 이 시기에 여행을 떠나면 길하지 못합니다. 다음으로 미루십시요.

개띠 : 힘든 일이 생겨도 의지할 곳이 없으니 외롭고 서러운 마음입니다.

58년생 : 지금의 매매는 이루어지기 어렵겠습니다. 때를 기다려 보십시요.

70년생 : 서쪽이나 북쪽 방향으로 찾아보면 찾는 것을 찾을 수 있겠습니다.

82년생 : 미룰 수 있는 여행이라면 미루는 것이 좋습니다.

94년생 : 소망이 남달리 큰 탓이라, 쉽게 이루어 지기는 어렵겠습니다.

돼지띠 : 달이 먹구름 속으로 들어가니 그 빛을 볼 수가 없습니다.

59년생 : 친구에게 도움을 청하면 고민하는 일이 해 결될 수 있을것입니다.

71년생 : 의외의 돈이 들어와 살림이 불어 나겠습니다. 동업은 길하다고 보겠습니다.

83년생 : 남의 언쟁에 끼어드는 것을 삼가하십시요.

95년생 : 현재의 성공에 너무 만족하게 되면 실패가 우려됩니다.



