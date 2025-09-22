"최근 5년간 약물중독 사망 '1110명'…사망 원인 80% 이상이 전문…

|
|
최근 5년간 약물중독으로 인한 사망자가 1110명을 넘어섰는데, 이중 전문의약품과 의료용 마약류가 80% 이상을 차지해 일상적 처방약의 오남용이 우려되는 것으로 나타났다.
연령대별로는 ▲40대·50대가 243명(21.9%)으로 가장 많다. 이어 ▲30대 191명(17.2%), ▲60대 150명(13.5%), ▲20대 145명(13.1%), ▲70대80명(7.2%), ▲80대 38명(3.4%), ▲10대 15명(1.4%), ▲90대 4명(0.4%), ▲0대 1명(0.1%) 순으로 집계됐다.
약물 유형별로는 ▲전문의약품 1,399건(50.5%), ▲의료용마약류 925건(33.4%), ▲일반의약품 256건(9.2%), ▲불법마약류 188건(6.8%) 순이었고, 약물 종류별로는 ▲최면진정제 740건(28.7%), ▲항우울제 614건(23.8%), 항정신병약 349건(13.5%), ▲항불안제 236건(9.1%), ▲비마약성진통제 129건(5.0%), ▲항경련제 100건(3.9%), ▲마약성진통제 69건(2.7%) 등으로 파악됐다.
김소형기자 compact@sportschosun.com